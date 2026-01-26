Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 26 janvier/January 2026) - The common shares of Levitee Labs Inc. will be delisted from the CSE at market close today, January 26, 2026.

Levitee Labs Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-0203.

_________________________________

Les actions ordinaires de Levitee Labs Inc. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 26 janvier 2026.

Levitee Labs Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-0203.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 26 JAN 2026 Symbol(s)/Symbole(s): LVT

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)