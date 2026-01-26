QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass Mark Stevenson mit Wirkung zum 23. Januar 2026 als unabhängiges Mitglied in den Aufsichtsrat berufen wurde. Er wird sich bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2026 zur Wahl stellen.

Zudem schied Prof. Dr. Ross Levine ebenfalls zum 23. Januar 2026 aus dem Aufsichtsrat aus, nachdem er eine neue Führungsposition als Chief Scientific Officer am Memorial Sloan Kettering Cancer Center übernommen hat. Er wird weiterhin als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats von QIAGEN tätig sein.

"Wir freuen uns sehr, Mark Stevenson in unserem Aufsichtsrat willkommen zu heißen", sagte Stephen H. Rusckowski, Vorsitzender des Aufsichtsrats von QIAGEN. "Mark verfügt über umfassende operative Führungsqualitäten und Erfahrung in der globalen Life-Science-Industrie. Seine Expertise wird den Aufsichtsrat bei der Wahrnehmung seiner Aufsichtsfunktion und der Unterstützung einer disziplinierten Kapitalallokation weiter stärken."

"Gleichzeitig möchte ich Ross Levine unseren aufrichtigen Dank für seine herausragende Arbeit im Aufsichtsrat in den vergangenen zehn Jahren aussprechen", so Rusckowski weiter. "Als angesehener Arzt und Wissenschaftler hat Ross mit seiner wissenschaftlichen Führung und klinischen Perspektive einen nachhaltigen Beitrag für QIAGEN geleistet. Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Führungsrolle und freuen uns, dass er dem Unternehmen weiterhin als Vorsitzender unseres wissenschaftlichen Beirats erhalten bleibt eine Funktion, in der seine Expertise für unsere Innovationsagenda von zentraler Bedeutung ist."

Mark Stevenson verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Life-Science-Technologieunternehmen mit einem starken Fokus auf operativer Exzellenz und globalem Wachstum. Zuletzt war er als Executive Vice President und Chief Operating Officer bei Thermo Fisher Scientific tätig. Davor bekleidete er führende Positionen als President und Chief Operating Officer bei Life Technologies sowie bei Applied Biosystems. Aktuell ist Mark Stevenson Operating Partner bei Fivespan Partners und Mitglied des Board of Directors von Ingersoll Rand, einem börsennotierten U.S.-Unternehmen.

Nach diesen Veränderungen besteht der Aufsichtsrat von QIAGEN weiterhin aus acht Mitgliedern: Stephen H. Rusckowski (Vorsitzender), Dr. Metin Colpan, Dr. Toralf Haag, Bert van Meurs, Eva van Pelt, Dr. Eva Pisa, Mark Stevenson und Elizabeth E. Tallett.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist ein weltweit führender Anbieter von Sample-to-Insight-Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden molekulare Informationen aus biologischen Proben extrahieren und analysieren können, die die Bausteine des Lebens enthalten. Unsere Probentechnologien isolieren und verarbeiten DNA, RNA und Proteine aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Lösungen die Interpretation komplexer Daten unterstützten, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Schritte in optimierte, kosteneffiziente Workflows. QIAGEN bedient weltweit mehr als 500.000 Kunden in den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische F&E und industrielle Anwendungen wie Forensik) und Molekulare Diagnostik (klinische Gesundheitsversorgung). Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte QIAGEN rund 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen inklusive solcher über QIAGENs Produkte, den Zeitplan für Entwicklungen, Marketing und/oder regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstumsstrategien, Kollaborationen und operative Ergebnisse, wie der zu erwartende bereinigte Nettoumsatz und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie, basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen. Diese sind jedoch mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Herausforderungen bei der Steuerung von Wachstum und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen, Zöllen, Steuergesetzen, regulatorischen Prozessen sowie Abhängigkeiten in der Logistik und Lieferkette); Schwankungen der Betriebsergebnisse und der kommerziellen Entwicklung von Produkten für Kunden in den Bereichen Life Sciences und der klinischen Gesundheitsversorgung, Veränderungen in den Beziehungen zu Kunden, Lieferanten oder strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld und schneller technologischer Wandel sowie Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN Produkten (aufgrund von Faktoren wie Wirtschaftslage, Kundenbudgets und Finanzierungszyklen), das Erlangen und die Aufrechterhaltung von Produktzulassungen sowie Herausforderungen bei der Integration von QIAGENs Produkten in Fertigungsprozesse und der Fertigung im großen Maßstab. Weitere Risiken sind die Marktakzeptanz neuer Produkte, die Integration von Akquisitionen, staatliche Maßnahmen, globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder sonstige Ereignisse "höherer Gewalt". Es besteht außerdem keine Garantie, dass der erwartete Nutzen aus Restrukturierungsprogrammen und Akquisitionen wie erwartet eintritt. Eine ausführlichere Erörterung der Risiken und Unsicherheiten finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem aktuellen Annual Report Form 20-F und anderen Berichten, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereicht oder dieser zur Verfügung gestellt wurden.

