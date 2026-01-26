Verleihungszeremonie findet im April in Tokio statt

Die Japan Prize Foundation gab am 21. Januar 2026 um 13:00 Uhr die Gewinner des Japan-Preises 2026 bekannt. Prof. Cynthia Dwork (USA) wurde mit dem Japan-Preis im Bereich Elektronik, Information und Kommunikation ausgezeichnet. Prof. Shizuo Akira (Japan) und Prof. Zhijian "James" Chen (USA) wurden mit dem Japan-Preis im Bereich Biowissenschaften ausgezeichnet.

Für den diesjährigen Japan-Preis wird Prof. Dwork für ihren Beitrag zur führenden Forschung zum Aufbau einer ethischen digitalen Gesellschaft, einschließlich differentieller Privatsphäre und Fairness, ausgezeichnet. Prof. Akira und Prof. Chen werden für ihre Entdeckung des Nukleinsäure-Sensormechanismus durch das angeborene Immunsystem ausgezeichnet.

Für den Japan-Preis 2026 bat die Stiftung etwa 16.000 renommierte Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt, Forscher zu nominieren, die in den diesjährigen Bereichen tätig sind. Wir erhielten 107 Nominierungen für den Bereich Elektronik, Information und Kommunikation und 185 Nominierungen für den Bereich Biowissenschaften. Die diesjährigen Preisträger wurden aus insgesamt 292 Nominierten ausgewählt.

Über den Japan Prize

Grund für die Einführung des Japan Prize im Jahr 1981 war der Wunsch der japanischen Regierung, eine international anerkannte Auszeichnung auf den Weg zu bringen, die zur wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung in der ganzen Welt beitragen sollte. Unterstützt durch zahlreiche Spenden, erhielt die Japan Prize Foundation 1983 die Genehmigung der Kabinettskanzlei.

Der Japan-Preis wird an Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt verliehen, die kreative und bahnbrechende Leistungen erbracht haben, die den Fortschritt in ihren Fachgebieten vorantreiben und einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung von Frieden und Wohlstand für die gesamte Menschheit leisten. Forscher aus allen Bereichen der Wissenschaft und Technologie können für den Preis nominiert werden, wobei jedes Jahr zwei Bereiche unter Berücksichtigung der aktuellen Trends in der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung ausgewählt werden. Grundsätzlich wird eine Person aus jedem Bereich mit dem Preis ausgezeichnet und erhält eine Urkunde, eine Medaille und ein Preisgeld. An jeder Preisverleihungszeremonie nehmen der amtierende Kaiser und die Kaiserin, die Leiter der drei Regierungszweige und andere relevante Amtsträger sowie Vertreter verschiedener anderer Bereiche der Gesellschaft teil.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260126266274/de/

Contacts:

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Japan-Preis

japanprize@ml.prap.co.jp