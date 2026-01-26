DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.941 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Montag haben sich die Kurse seitwärts bewegt. Anleger warteten auf die Veröffentlichung der Zahlenausweise wichtiger US-Technologieunternehmen und den Zinsentscheid der US-Notenbank in der laufenden Woche.
The Platform Group stiegen um 5,7 Prozent. Das Unternehmen steht vor der Übernahme der AEP Pharmagruppe, einer B2B-Großhandelsplattform für die Pharmabranche.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.941 24.933 +0,0% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
January 26, 2026 16:23 ET (21:23 GMT)
