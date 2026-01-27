Das große Silberdefizit: Steht der Markt kurz vor dem Kollaps steht!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Vizsla Royalties Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Vizsla Royalties · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 27.01.2026, 5:39 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die stark steigenden Silberpreise sind vor allem auf eine sich zuspitzende globale Angebotsknappheit zurückzuführen, bei der der physische Markt die rapide wachsende Nachfrage nicht bedienen kann. Eine Triebfeder der Marktdynamik dürfte dabei auch China sein, das ab dem 1. Januar 2026 seine Exportregeln für Silber deutlich verschärft hat.

Künftig dürfen nur noch Unternehmen mit staatlicher Genehmigung Silber exportieren, wobei hohe Zugangshürden gelten: mindestens 80 Tonnen Jahresproduktion. Damit werden kleine und mittelgroße Exporteure faktisch vom Markt ausgeschlossen. Da China schätzungsweise 60 bis 70 Prozent der weltweiten Silberproduktion kontrolliert, führen solche Maßnahmen unmittelbar zu einem spürbaren Rückgang des global verfügbaren Angebots. Dieses Vorgehen erinnert stark an die Strategie, die China bereits zuvor bei Seltenen Erden angewandt hat, mit weitreichenden Folgen für die internationalen Märkte.

Gleichzeitig trifft diese neue Angebotsverknappung auf einen Silbermarkt, der sich bereits seit Jahren im Defizit befindet. Treiber dieser Entwicklung sind unter anderem die wachsende industrielle Nutzung von Silber, etwa in der Solar- und Elektronikindustrie, sowie eine steigende Investmentnachfrage. In einem solchen Umfeld wirken zusätzliche Exportbeschränkungen wie ein Katalysator: Die ohnehin knappe Versorgung verschärft sich weiter, was den Preisdruck nach oben verstärkt und die Volatilität am Markt erhöht.

Quelle: Swiss Resource Capital AG

Für das abgelaufene Jahr 2025 zeichnet sich ein besonders deutliches Ungleichgewicht ab: Die globale Silbernachfrage wird auf rund 1,24 Milliarden Unzen geschätzt, während die weltweite Förderung und das verfügbare Angebot lediglich etwa 1,01 Milliarden Unzen erreichen dürften. Diese Diskrepanz besteht bereits heute und dürfte sich nach Inkrafttreten der chinesischen Exportbeschränkungen weiter verschärfen. Besonders problematisch ist dabei, dass das Angebot strukturell kaum wächst. Silber wird überwiegend als Nebenprodukt beim Abbau von Kupfer und Zink gewonnen, weshalb steigende Silberpreise nicht automatisch zu einer höheren Förderung führen. Neue Minenprojekte benötigen meist deutlich über zehn Jahre Entwicklungszeit, die Erzqualitäten sinken kontinuierlich und auch das Recycling reicht nicht aus, um das Defizit zu schließen. Eine kurzfristige Lösung für diese Angebotskrise existiert daher nicht.

Leere Tresore, volle Nachfrage: Der physische Silbermarkt trocknet aus!

Parallel dazu brechen die physischen Silberbestände an den wichtigsten Handelsplätzen dramatisch ein. Seit 2020 sind die COMEX-Lagerbestände um rund 70% gefallen, die Bestände in den Londoner Tresoren um etwa 40%, während die Lager in Shanghai auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gesunken sind. Diese Entwicklung erklärt, warum die Aufschläge auf physisches Silber weltweit explodieren. Besonders deutlich zeigt sich das in China: In Shanghai wird physisches Silber teilweise deutlich über den Preisen an der COMEX gehandelt. Diese Preisdifferenz signalisiert, dass Käufer bereit sind, erhebliche Aufpreise zu zahlen, um tatsächlich verfügbares Metall zu erhalten.

Hinzu kommt eine zunehmende Entkopplung zwischen dem Papiermarkt und dem physischen Silbermarkt. Das Verhältnis von Papier- zu physischem Silber liegt je nach Quelle aktuell bei etwa 356:1. Anders ausgedrückt: Für jede real existierende Unze Silber gibt es 356 papierbasierte Ansprüche in Form von Futures, Zertifikaten oder Derivaten. Sollte auch nur ein kleiner Teil der Marktteilnehmer auf physische Auslieferung bestehen, wäre dieses System nicht mehr tragfähig. Genau dieses Risiko wird von den Märkten zunehmend erkannt, was erklärt, warum die Preisbewegungen immer schneller und steiler verlaufen. Davon profitieren natürlich auch Unternehmen wie Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ).

Silberboom ohne Minenrisiko? Warum Vizsla Royalties einer Sonderstory gleicht!

Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) entstand Mitte 2024 als Spin-Out der Vizsla Silver Corp., die das gigantische Panuco-Projekt in Mexiko betreibt. Panuco gilt als eines der aussichtsreichsten Silber-Entwicklungsprojekte weltweit. Derzeit hält Vizsla Royalties zwei verschiedene umsatzbasierte NSR-Lizenzgebühren: eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen, einschließlich des produktionsnahen Copala-Gebiets, und eine 2-prozentige Beteiligung an den Rio-Panuco-Konzessionen.

Quelle: Vizsla Royalties Corp.

Mit einer von Vizsla Silver für das Panuco-Projekt veröffentlichten äußerst positiven Machbarkeitsstudie mit einem Nachsteuer-NPV von 1,8 Mrd. USD, einem Nachsteuer-IRR von sensationellen 111% sowie All-In-Kosten von gerade einmal 10,61 US-Dollar pro Unze AgEq sitzt Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) auf einer wahren Silber-Grube!

Fazit: Hebel auf Silber ohne operative Risiken - ein seltener Sweet Spot!

Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) fokussierte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf drei Hebel, die den Unternehmenswert und die Prognostizierbarkeit zukünftiger Cashflows erhöhen:

Erweiterung der Royalty-Position auf das Panuco-Projekt

Stärkung der Bilanz durch eine erfolgreiche Bought-Deal-Finanzierung über 63 Millionen US-Dollar

Reduktion des technischen Risikos dank einer positiven Machbarkeitsstudie

Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) sehen wir deshalb als perfekte Kombination aus einem im Vergleich zu Explorationsunternehmen relativ risikoarmen Value Play mit erheblichen Wertaufholungspotenzial gepaart mit einer gehörigen Portion Übernahmefantasie!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Vizsla Royalties, SRC-Rohstoff-Reports, @BullTheoryio auf X, Vizsla Silver, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 26.01.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung - soweit gesetzlich zulässig - auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6-24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20% oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5%: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit - teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5%.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an "US-Persons" i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt - sofern einschlägig - FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "planen", "könnte" u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA92859L2012