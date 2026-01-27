© Foto: Matias Baglietto - NurPhoto2025 war kein gutes Jahr für BYD-Aktionäre. Die Aktie verlor rund 2,5 %. Anleger, die in der Nähe des Allzeithochs bei 17,69 Euro eingestiegen sind, sitzen auf deutlich höheren Verlusten. Kommt es jetzt noch schlimmer? BYD will im laufenden Jahr deutlich mehr Fahrzeuge außerhalb seines Heimatmarktes verkaufen. Der chinesische Elektroautohersteller peilt 2026 einen Absatz von rund 1,3 Millionen Fahrzeugen auf internationalen Märkten an. Das entspräche einem Plus von mehr als 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sagte Li Yunfei, General Manager für Markenführung und Öffentlichkeitsarbeit, am Wochenende bei einer Pressekonferenz in Shanghai. Im abgelaufenen Jahr rechnet der Konzern mit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE