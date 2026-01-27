DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.51 Uhr um 54 Punkte auf 25.097. In den Handel gegangen war er mit 25.045 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.105 und das Tagestief bei 25.030 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 181 Kontrakte.
January 26, 2026 23:53 ET (04:53 GMT)
