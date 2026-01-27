DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. Januar

=== *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 90 zuvor: 90 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q 12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 90,0 zuvor: 89,1 *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede und Panel zu "Digitaler Euro - eine Chance für Europa" 22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q - IN/Präsident des Europäischen Rates, Costa und Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, 16. EU-Indien-Gipfel - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung - US/Präsident Trump, Rede in Iowa zu Ökonomie und Energie ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

January 27, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)

