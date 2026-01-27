© Foto: Dall-EJPMorgan sieht Apple vor den Quartalszahlen gut positioniert, da starke iPhone-Nachfrage und sinkende Kosten neues Kurspotenzial eröffnen.Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat Apple Rückenwind von der Wall Street erhalten. JPMorgan hat sein Kursziel für den iPhone-Hersteller angehoben und bekräftigt eine positive Einschätzung der Aktie. Ausschlaggebend seien eine robustere als erwartete Nachfrage nach dem aktuellen iPhone-Zyklus sowie eine günstigere Kostenentwicklung. Die US-Großbank erhöhte ihr Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar und bestätigte zugleich die Einstufung "Overweight". Auf dem aktuellen Kursniveau entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von rund 27 …Den vollständigen Artikel lesen
