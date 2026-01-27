DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

WIRTSCHAFTSWACHSTUM - Die Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft verschlechtern sich weiter. Das geht aus der neuen Konjunkturprognose der Bundesregierung hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wird diese am Mittwoch im Rahmen des Jahreswirtschaftsberichts vorstellen. 2026 soll das Bruttoinlandsprodukt nur noch um ein Prozent zulegen. Im Herbst lag die Prognose noch bei 1,3 Prozent. 2027 soll das BIP um 1,3 Prozent wachsen. Auch das Potenzialwachstum in den Jahren danach fällt nun schlechter aus. (Handelsblatt)

MILITÄRSEKTOR - Nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) drängen aktuell Hunderte zivile Unternehmen neu in den Militärsektor, insbesondere aus dem Mittelstand. BDSV-Hauptgeschäftsführer Hans Christoph Atzpodien schätzte am Montag die Zahl der interessierten deutschen Betriebe auf bis zu 1.000. Nach Angaben von Lars Kleeberg, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME), haben sich auf der neuen Vermittlungsplattform "SVI-Connect" seit Jahresbeginn bereits rund 500 Unternehmen registriert, um sich am Hochlauf der Verteidigungsindustrie zu beteiligen. 80 bis 90 Prozent von ihnen hätten bislang noch nicht mit der Branche zusammengearbeitet. Fast die Hälfte der Betriebe, die sich gemeldet hätten, hätten eine Größe von unter 100 Mitarbeitern. (Börsen-Zeitung)

