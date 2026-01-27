© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIEin verhaltener Ausblick hat Life-Science-Wert Abbott Laboratories in der vergangenen Woche 10 Prozent gekostet. Jetzt hat der CEO eigene Aktien gekauft. Showdown für Mag-7 und damit den gesamten Aktienmarkt Die US-Quartalssaison steuert in den kommenden Tagen auf ihren vorläufigen Höhepunkt zu. Mit Apple, Meta Platforms, Microsoft und Tesla werden gleich vier der sieben Magnificent-Seven-Werte ihre Ergebnisberichte vorstellen. Gleichzeitig könnte die Fed mit ihrem Leitzinsentscheid für eine Vorentscheidung am Aktienmarkt sorgen. Doch schon in den vergangenen zwei Wochen ist es bei dem ein oder anderen Wert hoch oder eben auch tief zugegangen. Neben US-Halbleiterhersteller Intel am …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE