The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2026
ISIN Name
DE000HEL0GB7 LB.HESS.THR.CARRARA04S/25
XS2576250448 MERRILL LYN. 23/26 ZO CV
DE000HEL0J25 LB.HESS.THR.CARRARA07T/25
DE000A2H9BS6 KGAL IMMOSUBSTANZ INVESTMENT
CA0907021012 BIOMIND LABS INC.
LU0054738967 N.-F.-NESTOR FERNOST FD.B INVESTMENT
DE000HCB0B28 HCOB SPF24/26S2765
XS1614096425 BURFORD CAP. 17/26
US00774MAS44 AERCAP I./G. 21/26
CH1227937724 BCO SANTAND. 23/26 MTN
AT0000A326M6 RLB OOE 23/26 MTN
DE000DJ9ADG7 DZ BANK IS.A2404
DE000SLB8908 LDSBK.SAAR IHS.890 VAR
DE000BLB9V03 BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26
XS2756364795 SWEDEN 24/26 MTN REGS
XS2759982650 UNITED GRP 24/29 FLR REGS
XS2753402432 DZ BANK IS.A2458
CH0350030422 KRAFTW. OBERHASLI 17-26
XS1942618023 NATL AUSTR.B 19/26 MTN
US40049JBB26 GR.TELEVISA 15/26
DE000LB125G7 LBBW ZINSDIFF-TARN 19/34
XS1943455185 ASN BANK NV 19/26 MTN
US460690BP43 INTERPUBLIC GRP 18/28
XS1315181708 PERU 15/26
GB00BL68HJ26 GROSSBRIT. 20/26
US74005PBQ63 LINDE INC. 15/26
USU3144QAK68 FR.COMM.HLDG 20/27 REGS
