DJ Qiagen beruft Mark Stevenson in den Aufsichtsrat
DOW JONES--Qiagen hat Mark Stevenson als Nachfolger von Ross Levine mit Wirkung zum vergangenen Freitag in den Aufsichtsrat berufen. Stevenson werde sich auf der Hauptversammlung im Juni 2026 zur Wahl stellen, teilte das Diagnostikunternehmen mit. Der Manager war zuletzt als Executive Vice President und Chief Operating Officer bei Thermo Fisher Scientific tätig.
January 27, 2026
