DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Puma bekommt einen neuen Großaktionär. Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports übernimmt einen Anteil von 29,06 Prozent an Puma von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro. Anta, Eigentümer von Marken wie Fila und Jack Wolfskin, übernimmt 43,01 Millionen Puma-Aktien zum Preis von 35 Euro das Stück. Die Aktie war am Montag mit 21,63 Euro aus dem Handel gegangen. Monatelang war spekuliert worden, dass mehrere Unternehmen um eine Beteiligung an Puma wetteiferten. Puma befindet sich im Umbau, seit der ehemalige Adidas-Manager Arthur Hoeld im Jahr 2025 die Führung übernommen hat. Die Aktien von Puma standen im vergangenen Jahr aufgrund vielfältiger Herausforderungen stark unter Druck, darunter die Auswirkungen der US-Zölle. Das Unternehmen versucht, seine Produktpalette zu modernisieren, um die Nachfrage zu stützen, überschüssige Lagerbestände abzubauen und die Kosten in den Griff zu bekommen. Im Oktober kündigte Puma an, weitere 900 Arbeitsplätze zu streichen und damit sein Kostensenkungsprogramm auszuweiten. Ziel ist es, ab 2027 wieder zu wachsen, während eine Strategie zur Neuausrichtung der Marke umgesetzt wird. Anta kann mit dem Deal seine Präsenz außerhalb Chinas ausbauen. Der Konzern hat zuletzt in wichtigen Märkten Südostasien, Nordamerika und Europa expandiert. Mit dem Erwerb der Puma-Anteile "wird erwartet, dass die Gruppe ihre Präsenz und Markenbekanntheit auf dem globalen Sportartikelmarkt weiter stärkt", hieß es am Dienstag. Die Transaktion soll Ende des Jahres abgeschlossen werden. Anta Sports ist auch der größte Aktionär bei Amer Sports, zu der Marken wie Wilson, Peak Performance und Atomic gehören.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 4Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 90 zuvor: 90

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.108,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 6.976,00 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 25.895,80 +0,7% Nikkei-225 (Tokio) 53.324,62 +0,8% Hang-Seng (Hongk.) 27.097,29 +1,2% Shanghai-Comp. 4.146,34 +0,3% Montag: DAX 24.933,08 +0,1% DAX-Future 25.043,00 +0,3% XDAX 24.940,80 +0,0% MDAX 31.826,25 +0,3% TecDAX 3.730,00 +0,2% SDAX 18.375,31 +0,4% Euro-Stoxx-50 5.957,80 +0,2% Stoxx-50 5.071,40 +0,2% Dow-Jones 49.412,40 +0,6% S&P-500 6.950,23 +0,5% Nasdaq Composite 23.601,36 +0,4%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Verhalten optimistisch gehen Marktteilnehmer in den Dienstag. Der DAX wird vorbörslich gut behauptet bei gut 24.980 Punkten errechnet. "Die Vorlagen stützen", so ein Marktteilnehmer. Nach dem freundlichen Wochenauftakt ziehen die US-Index-Futures überwiegend weiter an, und auch in Asien legen die Kurse deutlich zu. Auf der Devisenseite gibt der Yen nach seinem jüngsten Erholungsschub wieder etwas nach. Zudem kommen die Ölpreise wieder etwas zurück nach Aussagen von Donald Trump, er gebe Verhandlungen mit dem Mullah-Regime im Iran weiter eine Chance. Daneben wartet der Markt auf weitere Zahlen aus der Berichtssaison - und auch auf die US-Notenbank. Ihre Sitzung beginnt am Dienstag, die Ergebnisse werden aber erst am Mittwochabend bekannt gegeben.

Rückblick: Zurückhaltung prägte das Geschehen am Montag. Diese Woche verspricht spannend zu werden, denn die Berichtssaison in Europa nimmt Fahrt auf. Rund 50 Unternehmen aus dem Stoxx-600 legen Quartalszahlen vor. Gebremst wurde der Markt auch vom enttäuschenden deutschen ifo-Index. Der Index der rohstoffnahen Basic Resources stieg im Windschatten der steigenden Edelmetallpreise um 1,7 Prozent, dahinter legten die Indizes der Versorger und Banken um 1,2 bzw. 1 Prozent zu. Auf der anderen Seite fiel der Index der Reise- und Freizeitaktien um 0,9 Prozent. Kurstechnisch in einem höheren Orbit bewegte sich die Aktie des Satellitenbauers OHB mit Plus 33 Prozent. Der Satellitenhersteller hat Kooperationsgespräche mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall bestätigt. Ryanair verloren 2,3 Prozent. Die Prognose-Anhebung für das Geschäftsjahr 2026 wirke konservativ, da sie im Großen und Ganzen den Konsensschätzungen entspreche, so UBS-Analyst Jarrod Castle. Die Aktien der Nahrungsmittelhersteller Danone und Nestle notierten 2,3 und 0,9 Prozent im Minus. Hier belastete die Sorge um kontaminierte Baby-Nahrung. Neben den Kosten für den Rückruf sei vor allem der Schaden für die Marken noch nicht absehbar, hieß es.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - In der zweiten Reihe erholten sich Aroundtown um rund 6 Prozent und Puma um 17 Prozent. Der Übernahmekandidat aus Herzogenaurach bügelte nachrichtenlos die Delle von Freitag aus. Kion gaben mit einer Abstufung auf "Underperform" durch Jefferies 3,9 Prozent ab. Friedrich Vorwerk stiegen um 7,3 Prozent. Hier kamen die starken Zahlen zum vierten Quartal gut an. Für die Aktie von Gea ging es nach vorläufigen 2025er Zahlen um 3,4 Prozent nach oben. Positiv wurde an der Börse der Auftragseingang im vierten Quartal gewertet, der über der Erwartung liege und für weiteres Wachstum stehe.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Montag haben sich die Kurse seitwärts bewegt. Anleger warteten auf die Veröffentlichung der Zahlenausweise wichtiger US-Technologieunternehmen und den Zinsentscheid der US-Notenbank in der laufenden Woche. The Platform Group stiegen um 5,7 Prozent. Das Unternehmen steht vor der Übernahme der AEP Pharmagruppe, einer B2B-Großhandelsplattform für die Pharmabranche.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Etwas Unterstützung erhielten die Aktienkurse von sinkenden Marktzinsen. Anleger schienen überdies den im Wochenverlauf anstehenden Zahlenausweisen bedeutender US-Technologieunternehmen verhalten optimistisch entgegenzusehen. Höhepunkt der Woche ist jedoch der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Am Markt herrscht die Meinung vor, dass die Fed den Leitzins unverändert lassen wird. Die jüngsten Zolldrohungen des US-Präsidenten gegen Kanada und ein drohender neuerlicher "Shutdown" in den USA ließen die Anleger derweil etwas zurückhaltend agieren. Die Aktien von USA Rare Earth schossen um 7,9 Prozent nach oben. Die Trump-Regierung plant, 1,6 Milliarden Dollar in das Bergbauunternehmen zu investieren und eine Beteiligung aufzubauen. Für andere Aktien aus dem Bereich Seltene Erden ging es dagegen abwärts. MP Materials fielen um 8,8 und Ramaco Resources um gut 20 Prozent. Micron Technology gaben um 2,6 Prozent nach. Laut einem Bericht wird Samsung Nvidia mit Speicherchips der nächsten Generation beliefern. Micron ist der Hauptkonkurrent des südkoreanischen Unternehmens. Coreweave verbesserten sich um 6,1 Prozent. Nvidia investiert 2 Milliarden Dollar in das KI-Cloud-Unternehmen. Nach Vorlage durchwachsener Viertquartalszahlen sank der Kurs von Steel Dynamics um 4,4 Prozent. Newmont und Freeport-McMoRan legten um 1,3 bzw. 1,3 Prozent zu, die Bergbautitel profitierten vom Höhenflug des Goldpreises. Revolution Medicines brachen um rund 17 Prozent ein, Merck ist offenbar nicht mehr an dem Biotechnologie-Unternehmen interessiert.

USA - ANLEIHEN

Anleihen verzeichneten mit den politischen Unsicherheiten etwas Zulauf. Steigende Kurse drückten die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,21 Prozent.

DEVISENMARKT

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1875 -0,0% 1,1878 1,1883 +1,1% EUR/JPY 183,57 +0,2% 183,13 183,01 -0,5% EUR/CHF 0,9232 -0,0% 0,9233 0,9210 -1,1% EUR/GBP 0,8677 -0,1% 0,8686 0,8673 -0,5% USD/JPY 154,58 +0,3% 154,16 154,00 -1,6% GBP/USD 1,3685 +0,1% 1,3676 1,3701 +1,5% USD/CNY 6,9895 +0,0% 6,9874 6,9865 -0,4% USD/CNH 6,9547 +0,1% 6,9487 6,9502 -0,4% AUS/USD 0,6915 +0,1% 0,6910 0,6928 +3,8% Bitcoin/USD 88.297,90 +0,3% 88.042,20 87.394,20 -2,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die jüngsten Zolldrohungen des US-Präsidenten gegen Kanada und eine deutliche Aufwertung des Yen belasteten den Dollar. Denn sowohl Washington als auch Tokio haben Bereitschaft signalisiert, zugunsten der japanischen Währung am Devisenmarkt zu intervenieren. der Dollar-Index büßte 0,6 Prozent ein.

ROHSTOFFE

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 5.083,32 5.011,05 +1,4% 72,27 +15,4% Silber 110,00 103,86 +5,9% 6,13 +44,9% Platin 2.268,46 2.172,77 +4,4% 95,69 +33,8% Kupfer 5,90 6,02 -2,1% -0,12 +3,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der schwächere Dollar trieb Gold und Silber auf neue Rekordhöhen. Die Feinunze Gold überwand erstmals die Marke von 5.000 Dollar. Zuletzt notierte Gold 1,3 Prozent höher bei 5.049 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,49 60,63 -0,2% -0,14 +6,6% Brent/ICE 65,37 65,59 -0,3% -0,22 +8,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise tendierten etwas leichter nach den jüngsten Zolldrohungen gegen Kanada, die Befürchtungen eines Nachfragerückgangs geschürt hatten. Auf der anderen Seite stützten aber der schwächere Dollar und die Kältewelle in den USA, die die Nachfrage nach Heizöl nach oben treibt. Das Barrel US-Öl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 60,63 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

AUTOMARKT EUROPA

Der europäische Automobilmarkt hat nach einem Wachstum im November auch im Dezember 2025 zugelegt. Das war der sechste Monat in Folge. Wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen im letzten Monat des Jahres in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien um 7,6 Prozent auf 1,17 Millionen Fahrzeuge. Im Gesamtjahr 2025 betrug das Wachstum 2,4 Prozent auf 13,27 Millionen Autos.

ZÖLLE SÜDKOREA

Die US-Regierung erhöht die Zölle auf bestimmte südkoreanische Waren auf 25 von 15 Prozent, da das Parlament des Landes ein im vergangenen Jahr unterzeichnetes vorläufiges Handelsabkommen noch nicht gebilligt hat. US-Präsident Donald Trump verkündete die Zölle auf südkoreanische Autos, Holz, Pharmazeutika und andere Güter am Montag nach Börsenschluss über die sozialen Medien. Ein Sprecher der südkoreanischen Botschaft in Washington D.C. reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Industrie hat im Dezember von einem Wachstum in den Bereichen Ausrüstung und Hightech profitiert. Die Industriegewinne stiegen um 5,3 Prozent, nachdem sie im November um 13,1 Prozent gesunken waren, wie aus Daten der Nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Im Gesamtjahr stiegen die Industriegewinne um 0,6 Prozent nach einem Rückgang um 3,3 Prozent 2024.

QIAGEN

hat Mark Stevenson als Nachfolger von Ross Levine mit Wirkung zum vergangenen Freitag in den Aufsichtsrat berufen. Stevenson werde sich auf der Hauptversammlung im Juni 2026 zur Wahl stellen, teilte das Diagnostikunternehmen mit. Der Manager war zuletzt als Executive Vice President und Chief Operating Officer bei Thermo Fisher Scientific tätig.

DOCMORRIS

kauft Wandelanleihen mit einer nominalen Gesamthöhe von rund 14,4 Millionen Schweizer Franken zurück. Wie die Gesellschaft am Montagabend mitteilte, reduziert sich nach Abschluss der Transaktion der noch ausstehende nominale Gesamtbetrag der ursprünglich 95 Millionen Franken umfassenden Wandelanleihe auf weniger als 8 Millionen Franken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.