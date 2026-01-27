Anzeige
Mehr »
Dienstag, 27.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 5.000-USD-Marke: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht vermutlich erst ganz am Anfang
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
27.01.2026 08:09 Uhr
245 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Puma bekommt einen neuen Großaktionär. Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports übernimmt einen Anteil von 29,06 Prozent an Puma von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro. Anta, Eigentümer von Marken wie Fila und Jack Wolfskin, übernimmt 43,01 Millionen Puma-Aktien zum Preis von 35 Euro das Stück. Die Aktie war am Montag mit 21,63 Euro aus dem Handel gegangen. Monatelang war spekuliert worden, dass mehrere Unternehmen um eine Beteiligung an Puma wetteiferten. Puma befindet sich im Umbau, seit der ehemalige Adidas-Manager Arthur Hoeld im Jahr 2025 die Führung übernommen hat. Die Aktien von Puma standen im vergangenen Jahr aufgrund vielfältiger Herausforderungen stark unter Druck, darunter die Auswirkungen der US-Zölle. Das Unternehmen versucht, seine Produktpalette zu modernisieren, um die Nachfrage zu stützen, überschüssige Lagerbestände abzubauen und die Kosten in den Griff zu bekommen. Im Oktober kündigte Puma an, weitere 900 Arbeitsplätze zu streichen und damit sein Kostensenkungsprogramm auszuweiten. Ziel ist es, ab 2027 wieder zu wachsen, während eine Strategie zur Neuausrichtung der Marke umgesetzt wird. Anta kann mit dem Deal seine Präsenz außerhalb Chinas ausbauen. Der Konzern hat zuletzt in wichtigen Märkten Südostasien, Nordamerika und Europa expandiert. Mit dem Erwerb der Puma-Anteile "wird erwartet, dass die Gruppe ihre Präsenz und Markenbekanntheit auf dem globalen Sportartikelmarkt weiter stärkt", hieß es am Dienstag. Die Transaktion soll Ende des Jahres abgeschlossen werden. Anta Sports ist auch der größte Aktionär bei Amer Sports, zu der Marken wie Wilson, Peak Performance und Atomic gehören.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 4Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- FR 
  08:45 Verbrauchervertrauen Januar 
     PROGNOSE: 90 
     zuvor:  90

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
Index            zuletzt +/- % 
DAX Futures        25.108,00 +0,3% 
E-Mini-Future S&P-500   6.976,00 +0,4% 
E-Mini-Future Nasdaq-100 25.895,80 +0,7% 
Nikkei-225 (Tokio)    53.324,62 +0,8% 
Hang-Seng (Hongk.)    27.097,29 +1,2% 
Shanghai-Comp.       4.146,34 +0,3% 
 
Montag: 
DAX        24.933,08 +0,1% 
DAX-Future    25.043,00 +0,3% 
XDAX       24.940,80 +0,0% 
MDAX       31.826,25 +0,3% 
TecDAX       3.730,00 +0,2% 
SDAX       18.375,31 +0,4% 
Euro-Stoxx-50   5.957,80 +0,2% 
Stoxx-50      5.071,40 +0,2% 
Dow-Jones     49.412,40 +0,6% 
S&P-500      6.950,23 +0,5% 
Nasdaq Composite 23.601,36 +0,4%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Verhalten optimistisch gehen Marktteilnehmer in den Dienstag. Der DAX wird vorbörslich gut behauptet bei gut 24.980 Punkten errechnet. "Die Vorlagen stützen", so ein Marktteilnehmer. Nach dem freundlichen Wochenauftakt ziehen die US-Index-Futures überwiegend weiter an, und auch in Asien legen die Kurse deutlich zu. Auf der Devisenseite gibt der Yen nach seinem jüngsten Erholungsschub wieder etwas nach. Zudem kommen die Ölpreise wieder etwas zurück nach Aussagen von Donald Trump, er gebe Verhandlungen mit dem Mullah-Regime im Iran weiter eine Chance. Daneben wartet der Markt auf weitere Zahlen aus der Berichtssaison - und auch auf die US-Notenbank. Ihre Sitzung beginnt am Dienstag, die Ergebnisse werden aber erst am Mittwochabend bekannt gegeben.

Rückblick: Zurückhaltung prägte das Geschehen am Montag. Diese Woche verspricht spannend zu werden, denn die Berichtssaison in Europa nimmt Fahrt auf. Rund 50 Unternehmen aus dem Stoxx-600 legen Quartalszahlen vor. Gebremst wurde der Markt auch vom enttäuschenden deutschen ifo-Index. Der Index der rohstoffnahen Basic Resources stieg im Windschatten der steigenden Edelmetallpreise um 1,7 Prozent, dahinter legten die Indizes der Versorger und Banken um 1,2 bzw. 1 Prozent zu. Auf der anderen Seite fiel der Index der Reise- und Freizeitaktien um 0,9 Prozent. Kurstechnisch in einem höheren Orbit bewegte sich die Aktie des Satellitenbauers OHB mit Plus 33 Prozent. Der Satellitenhersteller hat Kooperationsgespräche mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall bestätigt. Ryanair verloren 2,3 Prozent. Die Prognose-Anhebung für das Geschäftsjahr 2026 wirke konservativ, da sie im Großen und Ganzen den Konsensschätzungen entspreche, so UBS-Analyst Jarrod Castle. Die Aktien der Nahrungsmittelhersteller Danone und Nestle notierten 2,3 und 0,9 Prozent im Minus. Hier belastete die Sorge um kontaminierte Baby-Nahrung. Neben den Kosten für den Rückruf sei vor allem der Schaden für die Marken noch nicht absehbar, hieß es.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - In der zweiten Reihe erholten sich Aroundtown um rund 6 Prozent und Puma um 17 Prozent. Der Übernahmekandidat aus Herzogenaurach bügelte nachrichtenlos die Delle von Freitag aus. Kion gaben mit einer Abstufung auf "Underperform" durch Jefferies 3,9 Prozent ab. Friedrich Vorwerk stiegen um 7,3 Prozent. Hier kamen die starken Zahlen zum vierten Quartal gut an. Für die Aktie von Gea ging es nach vorläufigen 2025er Zahlen um 3,4 Prozent nach oben. Positiv wurde an der Börse der Auftragseingang im vierten Quartal gewertet, der über der Erwartung liege und für weiteres Wachstum stehe.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Montag haben sich die Kurse seitwärts bewegt. Anleger warteten auf die Veröffentlichung der Zahlenausweise wichtiger US-Technologieunternehmen und den Zinsentscheid der US-Notenbank in der laufenden Woche. The Platform Group stiegen um 5,7 Prozent. Das Unternehmen steht vor der Übernahme der AEP Pharmagruppe, einer B2B-Großhandelsplattform für die Pharmabranche.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Etwas Unterstützung erhielten die Aktienkurse von sinkenden Marktzinsen. Anleger schienen überdies den im Wochenverlauf anstehenden Zahlenausweisen bedeutender US-Technologieunternehmen verhalten optimistisch entgegenzusehen. Höhepunkt der Woche ist jedoch der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Am Markt herrscht die Meinung vor, dass die Fed den Leitzins unverändert lassen wird. Die jüngsten Zolldrohungen des US-Präsidenten gegen Kanada und ein drohender neuerlicher "Shutdown" in den USA ließen die Anleger derweil etwas zurückhaltend agieren. Die Aktien von USA Rare Earth schossen um 7,9 Prozent nach oben. Die Trump-Regierung plant, 1,6 Milliarden Dollar in das Bergbauunternehmen zu investieren und eine Beteiligung aufzubauen. Für andere Aktien aus dem Bereich Seltene Erden ging es dagegen abwärts. MP Materials fielen um 8,8 und Ramaco Resources um gut 20 Prozent. Micron Technology gaben um 2,6 Prozent nach. Laut einem Bericht wird Samsung Nvidia mit Speicherchips der nächsten Generation beliefern. Micron ist der Hauptkonkurrent des südkoreanischen Unternehmens. Coreweave verbesserten sich um 6,1 Prozent. Nvidia investiert 2 Milliarden Dollar in das KI-Cloud-Unternehmen. Nach Vorlage durchwachsener Viertquartalszahlen sank der Kurs von Steel Dynamics um 4,4 Prozent. Newmont und Freeport-McMoRan legten um 1,3 bzw. 1,3 Prozent zu, die Bergbautitel profitierten vom Höhenflug des Goldpreises. Revolution Medicines brachen um rund 17 Prozent ein, Merck ist offenbar nicht mehr an dem Biotechnologie-Unternehmen interessiert.

USA - ANLEIHEN

Anleihen verzeichneten mit den politischen Unsicherheiten etwas Zulauf. Steigende Kurse drückten die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,21 Prozent.

DEVISENMARKT 

Devisen    zuletzt    +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:20 Uhr  % YTD 
EUR/USD     1,1875    -0,0%    1,1878     1,1883  +1,1% 
EUR/JPY     183,57    +0,2%    183,13     183,01  -0,5% 
EUR/CHF     0,9232    -0,0%    0,9233     0,9210  -1,1% 
EUR/GBP     0,8677    -0,1%    0,8686     0,8673  -0,5% 
USD/JPY     154,58    +0,3%    154,16     154,00  -1,6% 
GBP/USD     1,3685    +0,1%    1,3676     1,3701  +1,5% 
USD/CNY     6,9895    +0,0%    6,9874     6,9865  -0,4% 
USD/CNH     6,9547    +0,1%    6,9487     6,9502  -0,4% 
AUS/USD     0,6915    +0,1%    0,6910     0,6928  +3,8% 
Bitcoin/USD 88.297,90    +0,3%  88.042,20   87.394,20  -2,5% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die jüngsten Zolldrohungen des US-Präsidenten gegen Kanada und eine deutliche Aufwertung des Yen belasteten den Dollar. Denn sowohl Washington als auch Tokio haben Bereitschaft signalisiert, zugunsten der japanischen Währung am Devisenmarkt zu intervenieren. der Dollar-Index büßte 0,6 Prozent ein.

ROHSTOFFE

METALLE 

METALLE    zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold     5.083,32   5.011,05    +1,4%     72,27 +15,4% 
Silber     110,00    103,86    +5,9%      6,13 +44,9% 
Platin    2.268,46   2.172,77    +4,4%     95,69 +33,8% 
Kupfer      5,90     6,02    -2,1%     -0,12  +3,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 01:33 ET (06:33 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der schwächere Dollar trieb Gold und Silber auf neue Rekordhöhen. Die Feinunze Gold überwand erstmals die Marke von 5.000 Dollar. Zuletzt notierte Gold 1,3 Prozent höher bei 5.049 Dollar.

ÖL 

ROHÖL     zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex    60,49    60,63    -0,2%     -0,14  +6,6% 
Brent/ICE    65,37    65,59    -0,3%     -0,22  +8,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise tendierten etwas leichter nach den jüngsten Zolldrohungen gegen Kanada, die Befürchtungen eines Nachfragerückgangs geschürt hatten. Auf der anderen Seite stützten aber der schwächere Dollar und die Kältewelle in den USA, die die Nachfrage nach Heizöl nach oben treibt. Das Barrel US-Öl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 60,63 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

AUTOMARKT EUROPA

Der europäische Automobilmarkt hat nach einem Wachstum im November auch im Dezember 2025 zugelegt. Das war der sechste Monat in Folge. Wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen im letzten Monat des Jahres in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien um 7,6 Prozent auf 1,17 Millionen Fahrzeuge. Im Gesamtjahr 2025 betrug das Wachstum 2,4 Prozent auf 13,27 Millionen Autos.

ZÖLLE SÜDKOREA

Die US-Regierung erhöht die Zölle auf bestimmte südkoreanische Waren auf 25 von 15 Prozent, da das Parlament des Landes ein im vergangenen Jahr unterzeichnetes vorläufiges Handelsabkommen noch nicht gebilligt hat. US-Präsident Donald Trump verkündete die Zölle auf südkoreanische Autos, Holz, Pharmazeutika und andere Güter am Montag nach Börsenschluss über die sozialen Medien. Ein Sprecher der südkoreanischen Botschaft in Washington D.C. reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Industrie hat im Dezember von einem Wachstum in den Bereichen Ausrüstung und Hightech profitiert. Die Industriegewinne stiegen um 5,3 Prozent, nachdem sie im November um 13,1 Prozent gesunken waren, wie aus Daten der Nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Im Gesamtjahr stiegen die Industriegewinne um 0,6 Prozent nach einem Rückgang um 3,3 Prozent 2024.

QIAGEN

hat Mark Stevenson als Nachfolger von Ross Levine mit Wirkung zum vergangenen Freitag in den Aufsichtsrat berufen. Stevenson werde sich auf der Hauptversammlung im Juni 2026 zur Wahl stellen, teilte das Diagnostikunternehmen mit. Der Manager war zuletzt als Executive Vice President und Chief Operating Officer bei Thermo Fisher Scientific tätig.

DOCMORRIS

kauft Wandelanleihen mit einer nominalen Gesamthöhe von rund 14,4 Millionen Schweizer Franken zurück. Wie die Gesellschaft am Montagabend mitteilte, reduziert sich nach Abschluss der Transaktion der noch ausstehende nominale Gesamtbetrag der ursprünglich 95 Millionen Franken umfassenden Wandelanleihe auf weniger als 8 Millionen Franken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.