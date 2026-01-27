© Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Press WireUm der weltweiten Speicherchip-Knappheit zu begegnen, investiert Micron 24 Milliarden US-Dollar in Singapur. Der bis 2028 geplante Ausbau soll rund 1.600 neue Arbeitsplätze schaffen und die KI-Technologie vorantreiben.Der führende US-Chiphersteller Micron Technology investiert 24 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Singapur, um der durch die künstliche Intelligenz (KI) ausgelösten Engpasssituation auf dem Speicherchip-Markt entgegenzuwirken. In einer offiziellen Mitteilung erklärte das Unternehmen, dass das Geld für den Bau einer neuen Produktionsstätte für NAND-Speicherchips verwendet wird. NAND-Chips bieten eine schnellere Datenzugriffsrate als …Den vollständigen Artikel lesen
