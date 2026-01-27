Indien und die Europäische Union haben sich auf ein Freihandelsabkommen geeinigt - und das zu einem geopolitisch hochsensiblen Zeitpunkt. Premierminister Narendra Modi spricht nicht ohne Grund von der "Mutter aller Deals". Für Anleger eröffnet das Abkommen neue Perspektiven - vor allem auf der Gewinnerseite.Das Abkommen verbindet zwei Wirtschaftsräume, die zusammen rund 25 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und etwa ein Drittel des Welthandels repräsentieren. Entstehen soll ein gemeinsamer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
