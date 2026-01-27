© Foto: Dall-ETrumps verschärfte Zollankündigung belastet Autoaktien und droht den Handelskonflikt zwischen den USA und Südkorea neu zu entfachen.Der Handelskonflikt zwischen den USA und Südkorea eskaliert erneut. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Zölle auf südkoreanische Exporte von bislang 15 Prozent auf 25 Prozent anzuheben. Zur Begründung verwies Trump auf Verzögerungen im südkoreanischen Parlament bei der Genehmigung des im Sommer vereinbarten Handelsabkommens. Die Ankündigung setzte insbesondere Aktien der Autoindustrie unter Druck, während die Finanzmärkte in Asien insgesamt robust blieben. Handelsdeal in der Warteschleife Trump erklärte, die höheren Zölle beträfen unter anderem …Den vollständigen Artikel lesen
