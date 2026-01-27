BÖRSE AKTUELL (27.01.26)

Die US-Aktienfutures setzen ihre Erholung fort, obwohl Anleger mit Blick auf das heutige Fed-Meeting und die anstehenden Quartalszahlen der "Magnificent 7" am Mittwoch vorsichtig bleiben. Der Nasdaq legt um +0,6 % zu, während Russell 2000 und S&P 500 jeweils +0,4 % gewinnen. Der Dow Jones steigt moderat um +0,3 %.

Im Fokus des Wirtschaftskalenders stehen zudem handelspolitische Entwicklungen: US-Finanzminister Scott Bessent bestätigte ein Telefonat zwischen Donald Trump und Kanadas Premierminister Mark Carney nach neuen US-Handelsdrohungen. Carney wertete Trumps Aussagen später als Teil einer Verhandlungsstrategie. Gleichzeitig kündigte Trump an, die Zölle auf südkoreanische Produkte (u. a. Autos, Holz und Pharmazeutika) von 15 - auf 25 % anzuheben, da das Handelsabkommen weiterhin nicht ratifiziert wurde.

Asien - globale Märkte: Die asiatischen Börsen folgten der starken Wall-Street-Rally. Japans Nikkei 225 steigt um +1,45 %, Südkoreas Kospi gewinnt trotz Zollsorgen bis zu +2,6 %, und der Hang Seng (HK.cash) legt +1 % zu. In China bleibt die Stimmung gemischt, wobei Stärke im Technologiesektor Schwäche bei Autoaktien ausgleicht....

