Der Countdown läuft: Am 28. Januar startet Big Tech in die Berichtsaison. Mit Tesla, Meta und Microsoft legen am Mittwoch nach Börsenschluss drei der Mag-7-Konzerne ihr Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal vor. Kurz vor den Quartalszahlen wird die Luft für Microsoft dünner: Die Aktie verlor in den letzten drei Monaten rund zwölf Prozent. Trotzdem bleibt das KI- und Cloud-Geschäft des Softwaregiganten stark. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger von den Zahlen erwarten können.Den vollständigen Artikel lesen ...
