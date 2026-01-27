Emittent / Herausgeber: ARTS Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

ARTS Asset Management startet aktiven Fondsvertrieb mit starkem Partner in Rumänien



27.01.2026 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ARTS Asset Management startet aktiven Fondsvertrieb mit starkem Partner in Rumänien Globaler Dachmischfonds C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced auf rumänischer Investmentplattform iFonduri für jeden handelbar

Weiterer Ausbau des Fondsangebots von ARTS über iFonduri geplant Wien/Bukarest, 27.01.2026 - Die österreichische Fondsgesellschaft ARTS Asset Management ("ARTS") hat ihre Präsenz auf dem rumänischen Markt mit der Einführung des Fonds C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced auf der iFonduri-Plattform gestartet. Durch diesen Schritt erhalten rumänische Privatanleger Zugang zu einer systematischen Multi-Asset-Anlagestrategie, die auf einem quantitativen, regelbasierten Portfoliomanagement basiert. Das Listing auf iFonduri stellt die erste Phase einer umfassenderen Kooperation zwischen ARTS Asset Management und der rumänischen digitalen Anlageplattform dar. Im ersten Schritt bietet iFonduri auf ihrer Plattform den C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (ISIN: AT0000634704) an. Der aktiv gemanagte globale Dach-Mischfonds investiert in ein breites Spektrum an festverzinslichen Anlagen und bis zu 50 Prozent in Aktien. Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem rein systematischen und prognosefreien Total-Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel, langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das von ARTS Asset Management entwickelte vollautomatisierte Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln und überwacht mehr als 10.000 Investmentfonds & ETFs, wobei jeweils die trendstärksten Fonds ermittelt werden. Der Fonds bietet gerade in schwierigen Märkten größtmögliche Flexibilität. Die Aktienquote kann auf bis zu 0 Prozent heruntergefahren werden. Aktuell (Januar 2026) beträgt das Fondsvolumen rund 203 Mio. Euro. "Wir beobachten ein wachsendes Interesse rumänischer Anleger an transparenten, systematischen und global investierten Anlageansätzen", sagt Leo Willert, Gründer und Head of Trading von ARTS Asset Management. "Die Partnerschaft mit iFonduri ermöglicht es uns, unsere modellgesteuerten Strategien zugänglicher zu machen, unterstützt durch eine Plattform, die großen Wert auf die Aufklärung der Anleger legt." iFonduri ist ein rumänisches Fintech-Unternehmen im Bereich Wealth- und Investment-Technologie, das Anlegern einen digitalen Zugang zu professionellen Investmentfonds ermöglicht. Die Plattform vereinfacht die Geldanlage in globale Vermögenswerte durch eine vollständig digitale Abwicklung, klare Informationsbereitstellung und eine nutzerfreundliche Struktur. iFonduri gewährleistet hohe Transparenz- und Regulierungsstandards und wird von der rumänischen Finanzaufsichtsbehörde (ASF) reguliert. Die Plattform bietet privaten und institutionellen Investoren einen sicheren und strukturierten Zugang zu einer breiten Auswahl von Fonds international renommierter Asset Manager, zu denen auch ARTS gehört. "Mit der Notierung des C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Fund erweitern wir das Angebot an internationalen Strategien für rumänische Anleger. Dank seines systematischen Risikomanagements eignet sich der Fonds für Anleger, die eine Diversifizierung ihres Portfolios und einen disziplinierten Ansatz angesichts der Marktvolatilität anstreben", sagt Corneliu Perianu, CEO von iFonduri. Die Auflegung des C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Fund bei iFonduri entspricht der Strategie von ARTS Asset Management, die Verfügbarkeit systematischer und modellgesteuerter Anlagelösungen in Mittel- und Osteuropa, einschließlich Rumänien, zu erhöhen. Bereits im Laufe des ersten Quartals 2026 ist die Aufnahme eines weiteren ARTS-Fonds bei iFonduri geplant. Über ARTS Asset Management ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Investment Gruppe, wurde 2003 gegründet und hat sich auf das Management von quantitativen Total-Return-Strategien spezialisiert. Auf Grundlage eines selbstentwickelten Handelssystems werden sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathematischer Algorithmen und daher unabhängig von menschlichen Emotionen, wie z.B. Angst oder Gier, getroffen. Investiert wird systematisch, nach technischen bzw. quantitativen Kriterien, in jene Branchen bzw. Sektoren, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen. ARTS zählt mit seinen Mischfonds zu den Pionieren der Trendfolge. Die ARTS-Produktpalette umfasst mittlerweile 14 flexibel gemanagte Fonds und erhielt in den letzten Jahren in Summe mehr als 380 Awards und Auszeichnungen renommierter Adressen. Kontakt Presse Deutschland

edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Telefon: +49 69 905 505-57

E-Mail: arts@edicto.de Kontakt Unternehmen

ARTS Asset Management GmbH

Manuela Pichler

Telefon: +43 1 955 95 96 436

E-Mail: m.pichler@arts.co.at

www.arts.co.at Plattform

IFONDURI FINTECH S.A.

Corneliu Perianu

Tel.: +40 744 988737

E-mail: hello@ifonduri.ro Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Ev. anfallende Rücknahme-, Transaktions- und Depotkosten & Steuern mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIPs - KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln und bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main und in Rumänien, Raiffeisen Bank SA, Sky Tower Building 246C Calea Floreasca, 1. Bezirk, 014476 Bukarest, sowie im Internet unter www.ampega.de und www.arts.co.at kostenlos in deutscher und rumänischer Sprache zur Verfügung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten. Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auf www.fma.gv.at veröffentlicht.



