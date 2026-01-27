Die Lösung ermöglicht hocheffiziente, -dichte und umweltfreundliche Rechenzentren, senkt den Energieverbrauf für Kühlung um 30% und erhöht so die Wettbewerbsfähigkeit

KAYTUS, ein führender Anbieter von KI-basierten und flüssigkeitsgekühlten End-to-End IT-Infrastrukturlösungen, stellt seine Komplettlösung (One-Stop End-to-End) für flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren vor, um der steigenden Nachfrage nach KI-basierten, leicht zu implementierenden sowie energieeffizienten IT-Systemen gerecht zu werden. Sie senkt die Komplexität bei Planung Implementierung und verkürzt so die Bauzeit um 80%.

Das Design der Lösung beruht auf Modularisierung, vorgefertigten Komponenten und höchsten Sicherheitsansprüchen. Sie unterstützt bis zu 15 kW Leistung pro Knoten und 130 kW pro Serverschrank bei einer PUE (Power Usage Effectiveness) von unter 1,1. Das flüssigkeitsgekühlte Komplettsystem umfasst die Bereiche Design, Entwicklung, Bereitstellung sowie Betrieb und berücksichtigt dabei die Komplexität und die hohen Einstiegshürden bei der Implementierung einer groß angelegten flüssigkeitsgekühlten Lösung. Gleichzeitig unterstützt die Lösung einen umweltfreundlichen Rechenzentrumsbetrieb im Einklang mit staatlichen Initiativen zur CO2-Neutralität.

Energieeffizienz Voraussetzung für Wachstum des KI-Marktes

Die KI-Branche in Deutschland wächst rasant, um das Land als führenden Standort für vertrauenswürdige und nachhaltige KI zu positionieren. Dabei soll der steigende Rechenleistungsbedarf durch energieeffiziente und klimafreundliche Infrastrukturen gedeckt werden von Rechenzentren bis hin zu KI-Hardware. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit werden zu zentralen Voraussetzungen für das weitere Wachstum der KI-Branche. So hat etwa das Bundesumweltministerium (BMUV) die Initiative Green-AI Hub gestartet, um KI zu entwickeln, die energie- und materialeffizient ist. Diese hat gemeinsam mit dem KI-Bundesverband die "Guidelines for Green AI" veröffentlicht (CO2-Fußabdruck messen, nachhaltiges Datenmanagement, Auswahl effizienter Hardware, verantwortungsvoller Betrieb von Rechenzentren, Lebenszyklus-Management, etc.), die Entwickler und Betreiber bei der umweltfreundlichen Ausgestaltung von KI-Systemen unterstützen. Deutschland zeigt den klaren politischen Willen, KI nicht nur als Digitalisierungs-, sondern auch als Nachhaltigkeitsinstrument zu nutzen und dass KI nicht nur intelligent sein, sondern auch energieintelligent werden muss. Hierfür spielen neue Technologien wie Flüssigkühlung, energieadaptive Serverarchitekturen und der Einsatz erneuerbarer Energien eine entscheidende Rolle.

Herausforderungen systemischer Flüssigkeitskühlungen

Im Vergleich zur herkömmlichen Luftkühlung hat sich die Flüssigkeitskühlung aufgrund ihrer überlegenen Wärmetausch- und Energieeffizienz zum De-facto-Standard für KI-basierte Rechenzentren entwickelt. Aus technischer und ingenieurwissenschaftlicher Sicht birgt die Einrichtung eines flüssigkeitsgekühlten Rechenzentrums jedoch erhebliche Herausforderungen. Um eine schnelle Bereitstellung von IT-Systemen mit extrem hoher Serverdichte zu ermöglichen, muss das Flüssigkeitskühlsystem eine Reihe von Hürden in den Bereichen Planung, Bereitstellung, Abstimmung und laufender Betrieb überwinden. So erfordert seine Konzeption etwa eine interdisziplinäre Koordination zwischen Stromverteilung, Planung der HLK-Wege (Heizung, Lüftung, Klima) sowie die Berücksichtigung der strukturellen Belastung des Gebäudes und des Luftstrommanagements. Deshalb beinhaltet die Errichtung die Koordination mehrerer Auftragnehmer und die Verwaltung gleichzeitiger Bautätigkeiten. Auch die Optimierung flüssigkeitsgekühlter Systeme benötigt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Der Betrieb wiederum erfordert ein sorgfältiges Management der Kühlmittelsteuerung, der Leckage-Vermeidung und der Fehlerdiagnose. Um all diese Herausforderungen zu bewältigen, benötigen Anwender kompetente Partner mit umfassender technischer Expertise und Praxiserfahrung in sämtlichen Bereichen.

Maßgeschneiderte "4D-Integrationslösung" vereinfacht Bereitstellung

KAYTUS flüssigkeitsgekühlte Lösung für KI-basierte Rechenzentren nutzt die sogenannte "4D-Strategie" (Design, Develop, Deploy, Dynamic Optimization), um die wichtigsten Herausforderungen zu bewältigen, denen Unternehmen beim Bau solcher Rechenzentren gegenüberstehen.

Design: KAYTUS ist eines der ersten Unternehmen in der Rechenzentrumsbranche, das BIM (Building Information Modeling) -Entwurfspläne anbietet, mit denen Kunden sich vorab eine visuelle Vorschau des tatsächlichen Bauergebnisses anzeigen lassen können. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen für die frühen Planungsphasen von Rechenzentren: darunter die Analyse des Primär- und die komplette Auslegung des Sekundär-Kühlkreislaufs, einschließlich CDU (Kühlmittel Verteilungseinheit), Flüssigkeitskühlungs-Netzwerk, Kühlmittel, HLK-Leitungswegen und mehr.

Develop (Entwicklung): KAYTUS bietet ein umfassendes Produktportfolio, das Server, Speicher, Netzwerke, CDUs (Coolant Distribution Units), Kühlkreisläufe sowie intelligente Betriebs- und Verwaltungsplattformen wie KSManage oder MotusAI umfasst. Durch die Integration von IT-Geräten in die Kühlinfrastruktur maximiert KAYTUS die Systemkompatibilität und -zuverlässigkeit.

Deploy (Bereitstellung): Durch die Verwendung modularer und vorgefertigter Designs bzw. Bauelemente, integriert und testet KAYTUS wichtige Komponenten, Rohrleitungen und Geräte bereits im eigenen Werk und verbessert so die Lieferleistung um mehr als 50 %. Durch den erfolgreichen Abschluss von Projekten mit über 1.000 Schränken und rund 200 MW Gesamtleistung in wichtigen Regionen, hat KAYTUS seine Fähigkeit zur Umsetzung groß angelegter Bauvorhaben unter Beweis gestellt.

Dynamische Optimierung: KAYTUS bietet Benchmarking, Leistungsvalidierung und Systemoptimierung für KI- und HPC (High-Performance Computing) -Workloads. Umfassende Netzwerk- und Leistungstests von einzelnen Knoten bis hin zu ganzen Racks und Rack-übergreifenden Systemen gewährleisten eine optimale Rechenleistung und einen stabilen, zuverlässigen Betrieb.

Technologische Innovation für hochdichte und nachhaltige Infrastrukturen

Insbesondere die von KAYTUS selbst entwickelte CDU der Megawattklasse liefert eine Wärmeaustauschleistung von bis zu 1.200 kW bei einer primären Einlasswassertemperatur von 36 °C sowie einer sekundären Versorgungsflüssigkeitstemperatur von 40 °C und gewährleistet so eine stabile Leistung selbst unter heißen Sommerbedingungen. Die Lösung verfügt außerdem über ein Leckage-Erkennungssystem und ein Sicherheitsdesign mit zwei Notventilen, das im Falle einer Leckage automatisch nur den betroffenen Serverschrank isoliert, um die Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu minimieren.

Das verwendete Kühlmittel entspricht den EU-Vorschriften RoHS 2.0 und REACH, wobei 233 SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) nicht nachweisbar sind, was Umweltsicherheit und langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet.

Vorgefertigte Containerlösung für schnellen Einsatz

Um dem wachsenden Bedarf nach einer schnellen Einführung KI-basierter Dienste gerecht zu werden, bietet KAYTUS eine vorgefertigte Containerlösung an, die die Bauzeit für Rechenzentren um 80 verkürzt. Der Bau eines herkömmlichen Rechenzentrums mit einer Größe von 500 Racks dauert etwa 18 Monate, während die Containerlösung, bei der etwa 90 der Montage und Tests im Werk durchgeführt werden, die Bauzeit auf nur 4 Monate verkürzen kann.

Darüber hinaus integriert die Containerlösung umweltfreundliche Energiespartechnologien wie Flüssigkeitskühlung, Photovoltaik, Energiespeicherung und Abwärme-Rückgewinnung.

Die Lösung bietet außerdem eine bedarfsgerechte Anpassung an Anwenderanforderungen. Sie verfügt über acht funktionale Containertypen, die flexibel kombiniert werden können, um sie an Szenarien für KI-, Edge- und alle gängigen Anwendungen anzupassen. Außerdem unterstützt sie eine horizontale und vertikale Erweiterung um bis zu fünf Ebenen und ermöglicht so eine schnelle und skalierbare Bereitstellung, um dringende Anforderungen an die KI-Infrastruktur zu erfüllen.

Erfolgreiche Umsetzungen

KAYTUS verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bau großer flüssigkeitsgekühlter Rechenzentren mit mehr als 1.000 Schränken, die in wichtigen Regionen weltweit eingesetzt werden, um die Rechenzentren von Universitäten sowie Forschungs- bzw. Finanzinstituten maßgeblich zu unterstützen. So lieferte KAYTUS beispielsweise eine schlüsselfertige Komplettlösung einschließlich Design, Bau und Betrieb für ein weltweit führendes quantitatives Handelsunternehmen und errichtete innerhalb von nur vier Monaten ein 10-MW-Rechenzentrum in Europa, um einen schnelleren und präziseren Handel zu ermöglichen. In Deutschland hat KAYTUS in Zusammenarbeit mit NEC eine renommierte Universität mit über 140 flüssigkeitsgekühlten Knoten ausgestattet, wodurch deren Kühlkosten um bis zu 40 gesenkt und die Spitzenforschung beschleunigt werden konnte.

Über KAYTUS

KAYTUS ist ein führender Anbieter von KI-basierten und flüssigkeitsgekühlten End-to-End IT-Infrastrukturlösungen und bietet eine Reihe von innovativen, offenen und umweltfreundlichen Infrastrukturprodukten für Cloud, KI, Edge und andere aufkommende Anwendungsszenarien. Mit einem kundenzentrierten Ansatz reagiert KAYTUS durch sein agiles Geschäftsmodell flexibel auf die Bedürfnisse der Nutzer. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260113453203/de/

Contacts:

Pressekontakt KAYTUS:

media@kaytus.com