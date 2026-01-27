Den Öl-Explorer BluEnergies habe ich bereits bei 0,60 CA$ im August 2025 zum ersten Mal vorgestellt. Inzwischen notiert die Aktie bei über 1,50 CA$ und damit deutlich im Gewinn. Das muss aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Denn das Unternehmen hat mit Energie-Gigant TotalEnergies endlich einen kapitalstarken JV-Partner gewonnen. In einem neuen Research-Report wird daraufhin ein neues Kursziel von 4,65 CA$ ausgerufen, was noch einmal +194% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de