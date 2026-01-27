Der Bitcoin-Kurs bewegt sich weiter seitwärts und gleichzeitig warnt Strategy-Chairman Michael Saylor vor einem enormen Risiko für die Kryptowährung. Das steckt dahinter: Saylor warnt vor Anpassungen Michael Saylor hat kürzlich eine heftige Diskussion rund um das größte Risiko für den Bitcoin auf X losgetreten. Der Chairman von Strategy schrieb konkret: Das größte Risiko für Bitcoin geht von ehrgeizigen Opportunisten aus, die Protokolländerungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de