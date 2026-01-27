Es gibt sie also doch noch, die deutschen Unternehmen, die positiv überraschen. Dazu gehört die GEA Group. Denn die bereits vermeldeten Vorab-Zahlen des Maschinenbauers für das Geschäftsjahr 2025 lagen über den Markterwartungen. Und auch die Ziele für das nun laufende Jahr 2026 deuten auf weiteres Wachstum hin. Kein Wunder, dass die GEA-Aktie (660200) positiv reagiert. Mit einem organischen Umsatzwachstum von 3,7 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro erreichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
