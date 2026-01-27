Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 27
[27.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.01.26
|LU2941599081
|29,885,716.00
|EUR
|0
|308,310,346.10
|10.3163
|26.01.26
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,687,447.45
|10.4908
|26.01.26
|LU2941599834
|959,532.00
|GBP
|0
|9,809,080.72
|10.2228
|26.01.26
|LU2994520851
|15,282,458.00
|USD
|0
|159,866,606.90
|10.4608
|26.01.26
|LU2994520935
|1,398,578.00
|USD
|0
|14,155,893.16
|10.1216
|26.01.26
|LU2994521073
|90,000.00
|USD
|0
|925,329.23
|10.2814
|26.01.26
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|326,541.63
|10.0549
|26.01.26
|LU2941599164
|137,824.00
|EUR
|0
|1,385,873.83
|10.0554
|26.01.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,739.28
|10.0370
|26.01.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|466,589.95
|202.8652
