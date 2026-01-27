Anzeige
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
PR Newswire
27.01.2026 09:18 Uhr
113 Leser
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 27

[27.01.26]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 LU2941599081 29,885,716.00 EUR 0 308,310,346.10 10.3163
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 LU2941599248 1,876,646.00 USD 0 19,687,447.45 10.4908
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 LU2941599834 959,532.00 GBP 0 9,809,080.72 10.2228
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 LU2994520851 15,282,458.00 USD 0 159,866,606.90 10.4608
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 LU2994520935 1,398,578.00 USD 0 14,155,893.16 10.1216
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 LU2994521073 90,000.00 USD 0 925,329.23 10.2814
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 LU2994521669 32,476.00 GBP 0 326,541.63 10.0549
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 LU2941599164 137,824.00 EUR 0 1,385,873.83 10.0554
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 LU2941599594 20,000.00 CHF 0 200,739.28 10.0370
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0 466,589.95 202.8652

© 2026 PR Newswire
