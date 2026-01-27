comparit erweitert sein Portfolio um neue Vergleichsrechner für Sach- und private Krankenversicherungen. Die neuen Softwarelösungen stehen ab dem 29.01.2026 zur Verfügung. Der Sachrechner startet zunächst mit Wohngebäude sowie Hausrat und soll modular ausgebaut werden. Mit zwei neuen Vergleichsrechnern für Sachversicherungen und private Krankenversicherungen baut comparit ihre offene Vergleichsplattform weiter aus. Wie der Anbieter von Vergleichssoftware für Versicherungen im B2B-Umfeld mitteilt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
