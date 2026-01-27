Milliardenoffensive gegen den Speichermangel: Micron Technology pumpt 24 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Chipfertigung in Singapur, um die knappen NAND-Speicher wieder in größerem Umfang liefern zu können. An der Börse kam die Ankündigung gut an: Die Aktie legte gestern Abend nachbörslich um rund drei Prozent zu.Micron plant eine massive Erweiterung eines bestehenden Werks: Auf mehreren hunderttausend Quadratfuß neuer Fläche sollen künftig Speicherchips für Computer, Rechenzentren und Smartphones ...Den vollständigen Artikel lesen ...
