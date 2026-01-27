Datum der Anmeldung:
26.01.2026
Aktenzeichen:
B9-25/26
Unternehmen:
Germani S.p.A. (ITA), Erwerb von mindestens 80 % und bis zu 100 % der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Löblein Transport GmbH (D)
Produktmärkte:
Logistik, Transportdienstleistungen
