Datum der Anmeldung:
22.01.2026
Aktenzeichen:
B1-28/26
Unternehmen:
The Paragon Fund IV GmbH & Co. geschlossene Investment KG, München/Erwerb von Anteilen an und Kontrolle über die Baldur-Garten GmbH, Bensheim
Produktmärkte:
Vertrieb von Pflanzen und anderen Produkten des Gartenbedarfs an Endverbraucher
