Datum der Anmeldung:
20.01.2026
Aktenzeichen:
B9-24/26
Unternehmen:
Asyad Logistics LLC, Muscat (OMN); Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Project Como Topco Ltd (Ligentia Group), London (UK)
Produktmärkte:
Logistik, intermodale Speditionsdienstleistungen
