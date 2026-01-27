Datum der Anmeldung:
20.01.2026
Aktenzeichen:
B6-26/26
Unternehmen:
Neugründung der 1. Systempartner-Holding GmbH & Co. KG, 2. Presse Grosso Allianz GmbH & Co. KG, 3. PGA Vertriebs GmbH & Co. KG durch QTRADO GmbH..., PVG Presse-Vertriebs-Gesellschaft mbH..., Presse-Vertrieb Hermann Trunk GmbH... u.a.
Produktmärkte:
Pressegrosso
20.01.2026
Aktenzeichen:
B6-26/26
Unternehmen:
Neugründung der 1. Systempartner-Holding GmbH & Co. KG, 2. Presse Grosso Allianz GmbH & Co. KG, 3. PGA Vertriebs GmbH & Co. KG durch QTRADO GmbH..., PVG Presse-Vertriebs-Gesellschaft mbH..., Presse-Vertrieb Hermann Trunk GmbH... u.a.
Produktmärkte:
Pressegrosso
© 2026 Bundeskartellamt