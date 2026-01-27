Anzeige
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
PR Newswire
27.01.2026 09:36 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 27

[27.01.26]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE00BN4GXL63 9,107,633.00 EUR 0 90,358,424.14 9.9212
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,114,307.76 99.5623
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,492,736.53 112.2825
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,434,453.07 121.2642
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE00BN0T9H70 69,168.00 GBP 0 8,136,644.09 117.636
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,044,338.12 109.7394
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE00BKX90W50 16,624.00 CHF 0 1,621,944.33 97.5664
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000L1I4R94 1,051,617.00 USD 0 12,217,407.18 11.6177
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000LJG9WK1 470,302.00 GBP 0 4,753,535.19 10.1074
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 497,073.50 12.2822
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 424,068,081.39 114.2872
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,742,310.44 10.273
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000LH4DDC2 172,747.00 EUR 0 1,968,314.26 11.3942
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,920,154.92 10.7729
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 819,296.74 11.1346
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,409,031,472.55 128.0938
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE0002A3VE77 3,190,128.00 EUR 0 41,993,479.92 13.1636
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000YMBL844 2,391,357.00 USD 0 25,320,747.23 10.5884
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000RH1ZG27 114,427.00 USD 0 1,203,394.27 10.5167
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000CCQKON9 2,234,999.00 EUR 0 22,727,861.24 10.1691
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,186.89 10.0274
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,370,592.49 10.5306
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,459,764.17 10.4794
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000J8RGOJ4 994,457.00 USD 0 10,011,805.37 10.0676
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
26.01.26 IE000P9STSM0 1,000.00 MXN 0 1,010,550.76 1010.5508

