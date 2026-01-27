Mainz/Rugendorf (ots) -- Münch-Energie errichtet in Sachsen-Anhalt aktuell größten Batteriespeicher Deutschlands- Finanzierter Teilabschnitt mit Leistung von 100 MW und Speicherkapazität von 200 MWh- DAL strukturiert die Finanzierung, Konsortialführung durch DAL/Deutsche Leasing FinanceDie DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) hat zum Jahresende die Finanzierung eines Bauabschnitts von Deutschlands aktuell größtem Batteriespeicher erfolgreich begleitet. Für den Abschnitt mit zwei Speichereinheiten sowie einer Leistung von 100 Megawatt (MW) und Speicherkapazität von 200 Megawattstunden (MWh) hat die DAL die Finanzierung strukturiert. Die Projektmittel werden durch ein Bankenkonsortium unter der Führung der DAL/Deutsche Leasing Finance GmbH bereitgestellt. Das Investitionsvolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Der Großspeicher wird von Münch Energie realisiert und betrieben. Bereits im Frühjahr 2026 soll das System in Betrieb gehen.Münch Energie ist einer der größten dezentralen Energieversorger Deutschlands und auf ganzheitliche Energielösungen sowie intelligente Netze bis auf 380kV-Ebene spezialisiert. Seit mehreren Jahren arbeitet das Unternehmen dabei eng mit der DAL zusammen. Nach der geplanten Inbetriebnahme im Frühjahr 2026 wird das Stand-alone-System aktiv zur Netzstabilität und Versorgungssicherheit in der Region beitragen. Der Batteriespeicher verfügt über eine Leistung von 100 MW und kann für zwei Stunden den durchschnittlichen Stromverbrauch von rund 200.000 Haushalten decken. Die weiteren Ausbaustufen des Projekts auf insgesamt 400 MW / 800 MWh befinden sich bereits in der Realisierung und sollen im ersten Halbjahr 2026 fertiggestellt sowie in Betrieb genommen werden.Beitrag zur Umsetzung der EnergiewendeMario Münch, Gründer und Geschäftsführer von Münch Energie, erklärt: "Im Rahmen eines umfassenden Bankenauswahlprozesses haben wir uns Anfang 2025 klar für die DAL entschieden. Die positiven Erfahrungen - insbesondere aus der gemeinsamen Umsetzung von Deutschlands größter Innovationsbatterie vor drei Jahren - haben diese Entscheidung bestätigt. Mit der DAL haben wir gerade im Bereich von Großspeichern einen finanziell und inhaltlich starken Partner an unserer Seite.""Wir freuen uns, eines der aktuell größten Batteriespeicherprojekte Deutschlands für Münch Energie zu begleiten", betont Dr. Peer Günzel, Geschäftsführer der DAL Deutsche Anlagen-Leasing und verantwortlich für den Bereich Infrastruktur & Versorgung. "Hohe Investitionskosten, kurze technologische Innovationszyklen und marktabhängige Erlöse machen die Finanzierung dieser Schlüsseltechnologie anspruchsvoll. Mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen unterstützen wir die Wegbereiter der Energiewende bei der Umsetzung dieser komplexen Investitionsprojekte."BESS-Finanzierung durch die DALDie DAL engagiert sich bereits seit mehreren Jahren in der Finanzierung von Batteriespeichern für Unternehmen und als Bestandteil geförderter Erneuerbare-Energien-Anlagen. Während Batteriespeicher in der Vergangenheit häufig als reine Ergänzung zu Wind- oder Solarparks im Rahmen von Innovationsausschreibungen, als sogenannte Co-Location-Systeme projektiert wurden, gewinnen eigenständige Batteriespeicher zunehmend an Bedeutung.Batteriespeicher können Lastspitzen abfangen, Netzstabilität sichern und kurzfristig benötigte Energie bereitstellen. Nach Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) könnte sich die installierte Kapazität großer Batteriespeicher in Deutschland vor allem aufgrund der geplanten Stand-alone-Anlagen bis Ende 2026 verfünffachen.Über die DALDie DAL ist mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 3,3 Mrd. Euro pro Jahr einer der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum der Sparkassen ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern. Als Co-Investor in mehreren Solarparkprojekten ermöglicht sie ihren Kunden zudem den Zugang zu langfristig sicherer und preisstabiler Grünstromversorgung. Gemeinsam mit der Deutsche Leasing Finance GmbH ist die DAL Teil der Deutsche Leasing Gruppe.Über Münch EnergieMünch Energie zählt zu den größten dezentralen Energieversorgern Deutschlands und steht für eine regionale Versorgung mit günstiger und nachhaltiger Energie. Neben zahlreichen PV-, Wind- und Infrastrukturprojekten gehört insbesondere die Realisierung von Großspeichern zu den zentralen Kernkompetenzen des Unternehmens. Bereits seit mehreren Jahren betreibt Münch Energie verschiedene BESS-Systeme, darunter auch einer der größten Innovationsspeicher Deutschlands. Damit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der intelligenten Verbindung von Erzeugung, Speicherung und Nutzung erneuerbarer Energien und leistet einen entscheidenden Beitrag zur regionalen Netzstabilität.Pressekontakt DAL:Michael SchorlingPressesprecherTelefon: +49 6131 804-1100E-Mail: m.schorling@dal.deDAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. Original-Content von: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173916/6204612