Pressemitteilung der The Platform Group SE & Co. KGaA vom 26.01.2026:The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88/ WKN A40ZW8; "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat heute einen Vertrag über den Erwerb der AEP GmbH mit Sitz in Alzenau bekannt. AEP ist eine B2B Großhandelsplattform für die Pharmabranche, Kunden sind mehrere Tausend Apotheken in Deutschland. Verkäufer sind mehrere Gesellschafter, bisheriger Mehrheitsgesellschafter mit 51,52% ist die Österreichische Post AG. Der Vollzug der Transaktion wird nach einer Zustimmung der Kartellbehörden und Erfüllung der Closing-Voraussetzungen im zweiten Quartal 2026 erwartet. Es erfolgt ein Erwerb von 100% der Anteile an der AEP GmbH.
