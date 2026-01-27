Die spanische Regierung organisiert die eMobility-Förderungen im Land neu. Doch die Veröffentlichung der Förderkriterien lässt auf sich warten. Laut Medien, weil das Wirtschaftsministerium in letzter Minute noch ein System zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks integrieren will - nach französischem Vorbild. Spanien baut seine eMobility-Förderung gemäß dem nationalen Plan "España Auto 2030" künftig auf drei Säulen auf und sortiert dabei auch die Verantwortlichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net