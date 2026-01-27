In der EU wurden laut dem Branchenverband ACEA im Jahr 2025 insgesamt 1.880.370 Elektroautos neu zugelassen und damit 29,9 Prozent mehr als 2024. Die elektrifizierten Antriebe machen inzwischen mehr als die Hälfte des Marktes aus. Mit den 1,88 Millionen neuen Batterie-Elektroautos in den EU-Märkten haben die reinen Stromer 17,4 Prozent aller Neuzulassungen ausgemacht, wie aus der Veröffentlichung des ACEA hervorgeht. Im Jahr 2024 waren es noch 13,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
