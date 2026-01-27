Wismar (ots) -Ein Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung soll künftig die Digitalisierung der deutschen Verwaltung weiter vorantreiben. Unkompliziert und schnell soll sie werden, bürgerfreundlich und sicher. Umgesetzt werden die Prozesse von erfahrenen Führungskräften mit Know-how im Prozessmanagement und in der IT. Das berufsbegleitende Onlinestudium Master Digitale Öffentliche Verwaltung von WINGS bildet diese Experten aus."Dieser Studiengang dient der digitalen Transformation der Verwaltung, um Bürgernähe durch Innovationen zu realisieren", sagt Prof. Jan Helmke, Studiengangsleiter des neuen Masterprogramms bei WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar. Ziel des Onlinestudiums ist es, Expert:innen auszubilden, die die anspruchsvollen Digitalisierungspläne der Verwaltungen ganzheitlich denken und in die Praxis umsetzen. Wichtig sind dabei nicht nur ein Verständnis für Verwaltungsstrukturen und technische Lösungsmöglichkeiten sondern auch die Fähigkeit, Veränderungsprozesse im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben umsetzen und steuern zu können.Mit dem staatlichen Hochschulabschluss "Master of Science" qualifizieren sich die Absolvent:innen für Führungspositionen im höheren Dienst. Alle Infos zum neuen Onlinestudium Master Digitale Öffentliche Verwaltung finden Interessierte unter wings.de/mdv (https://www.wings.hs-wismar.de/de/fernstudium_master/digitale-oeffentliche-verwaltung)Pressekontakt:WINGS-Fernstudium | Pressesprecher André Senechal | +49 3841 753-7471 | a.senechal@wings.hs-wismar.deOriginal-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101004/6204630