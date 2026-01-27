München (ots) -
"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:
Die Gäste:
Mette Frederiksen (Premierministerin Dänemark)
Uschi Glas (Schauspielerin)
Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator)
Sandra Navidi (Juristin)
Paul Ronzheimer (Bild)
Konflikt um Grönland und neue Weltordnung
Im Studio: die dänische Premierministerin Mette Frederiksen.
Über ihre Karriere und ihr politisches Engagement
Im Studio: die Schauspielerin und Autorin Uschi Glas.
Es kommentieren: der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer und die USA-Expertin Sandra Navidi.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6204646
© 2026 news aktuell