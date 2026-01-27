EQS-News: IBO International / Schlagwort(e): Produkteinführung

IBO International erweitert Kundenbetreuung mit deutschsprachigen Analystengesprächen



27.01.2026 / 10:05 CET/CEST

LONDON, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- IBO International hat bekannt gegeben, dass Analystengespräche nun für alle Kunden verfügbar sind und auf Deutsch durchgeführt werden. Das Update ist Teil des umfassenden Service-Frameworks des Unternehmens, dessen Schwerpunkte auf strukturiertem Zugang, operativer Konsistenz und fundierter Marktteilnahme liegen. Die Gespräche sind für alle Kontoebenen zugänglich und werden innerhalb der bestehenden Plattformumgebung bereitgestellt. Jonathan R., Vertreter von IBO International, äußerte sich zu dieser Entwicklung und ihrer Bedeutung für die Gesamtstrategie des Unternehmens. "Die Entscheidung, Analystengespräche allen Kunden zugänglich zu machen und sie auf Deutsch anzubieten, spiegelt unsere Einstellung zur Barrierefreiheit wider", sagte er. "Die Marktteilnahme umfasst mehr als nur die Ausführung. Kunden agieren selbstbewusster, wenn Diskussion, Analyse und Plattformzugang zusammenwirken. Diese Sitzungen sollen das Verständnis fördern und sich gleichzeitig nahtlos in die bereits bestehenden Dienste einfügen." Umfassende Plattformdienste und Kundenangebote Die Einführung von deutschsprachigen Analystengesprächen fügt sich in das bestehende Dienstleistungsangebot von IBO International ein. Die Gespräche konzentrieren sich auf Marktbeobachtung, wirtschaftliche Entwicklungen und Preisverhalten und ergänzen etablierte Analyseinstrumente und Berichterstattung um strukturierte Diskussionen. Die Durchführung der Gespräche in deutscher Sprache ermöglicht es Kunden, die diese Arbeitssprache bevorzugen, sich besser mit den Marktkommentaren auseinanderzusetzen. "Unser Fokus liegt weiterhin auf der Aufrechterhaltung einer stabilen Plattformumgebung ", fügte Jonathan R. hinzu. "Dazu gehören der Zugang zu mehreren Anlageklassen, strukturierte Kontooptionen und eine konsistente operative Unterstützung. Im Zuge der Weiterentwicklung der Plattform besteht die Priorität darin, sicherzustellen, dass die Dienste auch in Zukunft aufeinander abgestimmt und nutzbar bleiben, ohne die bereits bestehenden Abläufe der Kunden zu verändern." Informationen zu IBO International IBO International bietet Handelsdienstleistungen über die Plattform IBO Pro 500 an. Kunden haben Zugang zu globalen Märkten über mehrere Anlageklassen hinweg und agieren in einer einheitlichen Umgebung, die Ausführung, Analyse, Berichterstattung und technischen Support integriert. Das Unternehmen bietet strukturierte Kontostufen von Bronze bis VIP, digitale Sparkonten und Zugang zu strategieorientierten Handelsrahmenwerken wie Gap-Trading und Arbitrage-Beteiligung. Analystengespräche, die nun auch auf Deutsch verfügbar sind, sind Teil einer umfassenderen Supportstruktur, die Kunden dabei helfen soll, die Marktbedingungen besser zu verstehen. IBO International entwickelt seine Dienstleistungen weiter und legt dabei den Schwerpunkt auf Konsistenz in Bezug auf Zugang, Support und Plattformnutzung. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ibo-international-erweitert-kundenbetreuung-mit-deutschsprachigen-analystengesprachen-302670115.html



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



