BONN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland trinken mehr Mineralwasser. Die bundesweit rund 150 Mineralbrunnen setzten 2025 knapp 10,2 Milliarden Liter Mineralwasser und Heilwasser ab. Das berichtete der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) nach vorläufigen Daten. Im Vergleich mit dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 2,4 Prozent. Der rechnerische Pro-Kopf-Verbrauch erhöhte sich von 125,6 auf 128,8 Liter.

Außerordentlich beliebt war laut Verband zuletzt Mineralwasser mit Aroma. Der Absatz legte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent zu. Auch stilles Mineralwasser verzeichnete ein überdurchschnittliches Wachstum (6,1 Prozent). Am häufigsten wird in Deutschland jedoch zu Mineralwasser mit viel oder wenig Kohlensäure gegriffen. Auf die beiden Varianten entfällt zusammen ein Absatzanteil von mehr als 70 Prozent.

Als Grund für die Zunahme nannte der Branchenverband, dass viele Verbraucher auf eine gesunde Lebensweise achteten. Bereits 2024 war der Mineralwasserkonsum leicht gestiegen. Dennoch liegt er weiterhin unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. 2019 hatte der Pro-Kopf-Verbrauch noch 139,7 Liter betragen.

Inklusive der Mineralwasser-Erfrischungsgetränke stieg der Gesamtabsatz der Mineralbrunnenbranche im vergangenen Jahr um 1,2 Prozent auf 13,2 Milliarden Liter./cr/DP/jha