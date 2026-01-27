Frankfurt/ Main (ots) -Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) hat die vollständig überarbeitete 3. Auflage seines Best Practice Guides "Rechtliche Grundlagen des Telefonmarketings" veröffentlicht. Die inhaltlich umfassend aktualisierte Broschüre bietet Unternehmen eine kompakte und praxisnahe Orientierung zu den maßgeblichen rechtlichen Anforderungen im Telefonmarketing.Die neue Auflage adressiert sowohl Outbound- als auch Inbound-Telefonmarketing und erläutert unter anderem die Anforderungen an Einwilligungen nach §§ 7 und 7a UWG, die Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten, die Bußgeldpraxis der Bundesnetzagentur, die Vorgaben zur Rufnummernübermittlung nach TDDDG und TKG sowie datenschutzrechtliche Regeln für Aufzeichnung und "Silent Monitoring". Zudem werden Sonderfragen wie mutmaßliche Einwilligung im B2B, Spendenmarketing, Glücksspielbeschränkungen sowie sektorale Textformerfordernisse behandelt.DDV-Präsident Patrick Tapp betont die Bedeutung des Leitfadens für die Praxis: "Der direkte telefonische Kontakt bleibt ein zentraler Kanal im Dialog zwischen Unternehmen und Verbrauchern, allerdings unter zunehmend komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen. Unser Best Practice Guide schafft hier dringend benötigte Orientierung, reduziert Unsicherheiten und zeigt, wie rechtliche Anforderungen praxistauglich umgesetzt werden können. Damit stärken wir sowohl die Rechtssicherheit als auch die Qualität im Markt und leisten einen aktiven Beitrag zu fairem und verantwortungsvollem Dialogmarketing."Der Best Practice Guide wurde in Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan Engels (DLA Piper UK LLP) erstellt, der den DDV seit vielen Jahren im Bereich UWG und telefonischer Kommunikation begleitet. Der Leitfaden ist ab sofort kostenfrei auf der DDV-Website (https://www.ddv.de/verband/publikationen/best-practice-guides/rechtliche-grundlagen-des-telefonmarketings.html) erhältlich.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513b.vonnagy@ddv.dehttps://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/6204736