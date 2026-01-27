Die ersten Bilder von Europas zukunftsweisendem meteorologischen Infrarot-Echolot wurden heute auf der europäischen Weltraumkonferenz in Brüssel vorgestellt und stellen einen großen Fortschritt bei der Überwachung der Entwicklung der Atmosphäre vor und während Unwettern dar.

Vollständiges Bild der Erdplatte, aufgenommen mit einem oberflächentemperatur-sensitiven Kanal des MTG-S1 Infrarot-Echolot, zwischen 12:45 und 15:30 UTC am 15. November 2025. Die Temperaturen an der Erd- und Meeresoberfläche unterscheiden sich voneinander, sowie die Wolkenobergrenzentemperaturen, und zeigen deutlich die Wolkenstrukturen sowie Wettersysteme. Heiße Wüstenregionen erscheinen in Rot, während kalte Wolkenobergrenzen in Blau dargestellt sind. Bild: Die Daten wurden am 15. November 2025 erfasst und von den Industriepartnern Thales und OHB unter Aufsicht von EUMETSAT und ESA verarbeitet. Das Bildmaterial wurde von EUMETSAT produziert.

Die Bilder wurden vom Infrarot-Echolot (IRS) an Bord des Meteosat Third Generation Sounder-1 (MTG-S1) aufgenommen, dem ersten europäischen Satelliten in einer geostationären Umlaufbahn, der mit einem hyperspektralen atmosphärischen Sounder ausgestattet ist.

Indem es Europa alle 30 Minuten mit fast 2.000 Infrarot-Wellenlängen abtastet, wird das Infrarot-Echolot dreidimensionale Informationen über Temperatur, Feuchtigkeit und atmosphärische Zusammensetzung in verschiedenen Höhen liefern. Es wird subtile Veränderungen der atmosphärischen Instabilität, der Temperatur und der Feuchtigkeit erkennen oft bevor sich Wolken bilden und damit Kurzfristvorhersagen, numerische Wettervorhersagen und die Klimaüberwachung erheblich verbessern.

Mit einer kontinuierlichen halbstündlichen Abdeckung und einer Auflösung im Kilometermaßstab über Europa (ca. 7 km) wird das Infrarot-Echolot darüber hinaus eine tagesgenaue Überwachung der wichtigsten Luftschadstoffe ermöglichen. Diese Fähigkeit wird die Überwachung der Luftqualität, insbesondere über städtischen Gebieten, erheblich verbessern, da dadurch häufiger und detailliertere Informationen über die Zusammensetzung der Atmosphäre während des gesamten Tages geliefert werden.

"Dieses Instrument stellt ein großer Schritt nach vorn für die Wettervorhersage in Europa dar", sagte Phil Evans, Generaldirektor von EUMETSAT. "Durch die dreidimensionale Darstellung der atmosphärischen Instabilität, noch bevor sich Wolken bilden, wird das Infrarot-Echolot Meteorologen die Möglichkeit geben, die Entwicklung der Atmosphäre zu beobachten und die Entstehung von Unwettern vorherzusehen etwas, das bisher aus der geostationären Umlaufbahn nicht möglich war."

Der Satellit Meteosat Sounder-1 der dritten Generation wird die Aufnahmen der EUMETSAT-Satelliten, einschließlich Meteosat-12, ergänzen, indem er atmosphärische Profile mit Bildmaterial und Blitzerkennung kombiniert, um den gesamten Zyklus eines Sturms zu verfolgen.

Der Meteosat Sounder-1 wird von der EUMETSAT-Zentrale in Darmstadt aus betrieben. Der Satellit und das Infrarot-Echolot wurden über die Europäische Weltraumorganisation (ESA) von einem Industriekonsortium unter der Leitung von Thales Alenia Space und OHB System AG entwickelt und erfüllen die von EUMETSAT in Absprache mit den meteorologischen Diensten der Mitgliedsstaaten festgelegten Anforderungen.

