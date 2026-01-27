Der Goldpreis knackt die 5.000 Dollar je Unze, Silber steigt über 100 Dollar je Unze. "Wenn wir bei Gold die Mutter aller Rallys sehen, dann ist Silber so etwas wie Vater, Großeltern und Urgroßeltern in einer Person", sagt Markus Bußler. Natürlich mehren sich die Gefahren einer Korrektur. Aber will sich wirklich jemand dieser Bewegung in den Weg stellen?In diesem Zusammenhang sind die Worte von Agnico-CEO Ammar Al-Joundi zutreffend: Niemand mag sagen, wo Gold in der kommenden Woche oder in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
