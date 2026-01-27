Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das ifo Geschäftsklima Deutschland hat nach zwei Rückgängen in Folge stagniert und damit enttäuscht, so die Analysten der Helaba.Zwar würden andere Stimmungsindikatoren Verbesserungen anzeigen, dennoch scheine der konjunkturelle Erholungspfad holprig zu sein. Heute stehe in den USA lediglich das Verbrauchervertrauen auf dem Programm, sodass sich der Fokus der Marktteilnehmer bereits auf die morgige FOMC-Entscheidung richten könne. Dabei gehe es nicht nur um die Zinsentscheidung selbst, sondern um die Aussagen von Fed-Chef Powell und die Frage, ob US-Präsident Trump zeitgleich die Nominierung für den Chefposten bekannt geben werde. Die Unabhängigkeit der US-Notenbank werde wohl wieder stärker zum Thema werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
