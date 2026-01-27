Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hatte das Asset Management Rating der DF Deutsche Finance Holding AG bereits am 02.09.2025 auf den Status "Under review for possible downgrade" gestellt, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Grund dafür seien damals fehlende Informationen gewesen, die zur Erstellung einer belastbaren Ratingmeinung und im Rahmen des regulären Monitoringprozesses erforderlich gewesen wären. Am 30.10.2025 habe Scope aufgrund weiterhin fehlender Informationen das Rating ausgesetzt (Status: "Suspension"). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
