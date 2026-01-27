Ende Januar scheidet Peter Neuhaus aus der Geschäftsführung der E-Mobilitätstochter der RheinEnergie aus und geht in den Ruhestand. Ab dem 1. Februar 2026 wird Michael Krystof die TankE GmbH als alleiniger Geschäftsführer leiten. Die Co-Geschäftsführung bestehend aus Neuhaus und Krystof wurde 2021 etabliert, als Peter Neuhaus zum Nachfolger von Axel Lauterborn berufen wurde. Neuhaus kam damals vom Mutterkonzern RheinEnergie zu dem 2019 gegründeten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
