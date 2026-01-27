Hamburg (ots) -Wie kann Schule ein Ort werden, an dem Diversität nicht nur toleriert, sondern als Stärke erkannt wird? Im Rahmen der NDR Dialogreihe "Hamburger Vielfalt" hat am Montagabend der erste Gesprächsabend des Jahres beim NDR stattgefunden. Ziel der Dialogreihe ist es, Räume für den Austausch zu öffnen und gesellschaftliche Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Zu diesem Auftakttreffen lud NDR Hamburg gemeinsam mit dem Netzwerk muslimischer Akademiker e. V. verschiedene Vertreter*innen aus dem Hamburger Bildungsbereich ins Studio der NDR Talk Show in Hamburg-Lokstedt ein.Hendrik Lünenborg, NDR Intendant: "Dialog auf Augenhöhe gehört zum Kern unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags. Mit der Reihe 'Hamburger Vielfalt' wollen wir den Menschen in Hamburg zuhören, unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen und den Austausch miteinander fördern."Mit Moderation von Yared Dibaba diskutierten Ksenija Bekeris, Senatorin für Schule, Familie und Berufsbildung, Simone Kohl, Vorsitzende der Elternkammer Hamburg, sowie eine Schülerin und eine Lehrkraft aus Hamburg. Im Mittelpunkt standen Fragen zu Chancen und Herausforderungen kultureller, religiöser, sprachlicher und sozialer Vielfalt im schulischen Alltag.Sofie Donges, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg: "Mit der Dialogreihe 'Hamburger Vielfalt' möchten wir Themen aufgreifen, die viele Menschen in der Stadt bewegen. Wir holen uns alle relevanten Stimmen auf eine Bühne und ich bin beeindruckt, wie viele gute Ideen auch heute wieder entstanden sind."Hamburgs Schulen spiegeln die kulturelle, sprachliche und soziale Vielfalt der Stadt und ihre Herausforderungen wider. Die Podiumsgäste beschrieben, wie diese Pluralität das Lernen bereichern kann, aber auch neue Anforderungen an Lehrkräfte, Eltern und Politik stellt. Auch das Publikum brachte eigene Perspektiven ein - von Erfahrungen aus dem Schulalltag über strukturelle Herausforderungen bis hin zu möglichen Lösungsansätzen.In der Dialogreihe "Hamburger Vielfalt" lädt der NDR seit 2023 verschiedene Interessensgruppen zum gemeinsamen Austausch ein. In den vergangenen Jahren ging es unter anderem um die Themen Wohnungslosigkeit, Demokratie und die Hamburger Vereinslandschaft. Mit der Aktion will der NDR zur Vernetzung der Hamburger Stadtgesellschaft beitragen und Hamburger*innen eine Plattform für Dialog bieten. Die NDR Dialogreihe "Hamburger Vielfalt" wird im Laufe des Jahres fortgesetzt.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6204766