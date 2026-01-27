Frankfurt am Main (ots) -Exklusives Reetdachhaus auf der Nordseeinsel Föhr zu gewinnen / Traumhausverlosung engagiert sich als Haupt-Charity-Partner der Sporthilfe: Erlöse fließen in die NachwuchsförderungDie Stiftung Deutsche Sporthilfe gewinnt mit der Traumhausverlosung einen neuen starken Partner für die Förderung von deutschen Nachwuchsathletinnen und -athleten. Die Immobilienverlosung engagiert sich erstmals als Haupt-Charity-Partner der Sporthilfe und setzt damit ein klares Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung im Leistungssport. Die im Rahmen der Verlosung generierten Spenden fließen in die Grundförderung des Talent-Teams der Sporthilfe und kommen damit unmittelbar der Nachwuchsförderung zugute. Über das Talent-Team werden aktuell 2435 Nachwuchsathletinnen und -athleten aus rund 50 Olympischen und Paralympischen Sportarten unterstützt. Mehr zu den Sporthilfe-Teams... (https://www.sporthilfe.de/athletenfoerderung/foerderkonzept)Die Traumhausverlosung verlost im Rahmen ihrer aktuellen Aktion erstmals ein exklusives Reetdachhaus mit roter Backsteinfassade auf der Nordseeinsel Föhr, nur fünf Gehminuten vom Strand entfernt. Die Immobilie hat einen Gesamtwert von 2,1 Millionen Euro - zusätzlich erhält die Gewinnerin oder der Gewinner 100.000 Euro in bar. Mit jedem verkauften Los-Paket wird zugleich die Arbeit der Sporthilfe unterstützt und damit die Förderung junger sportlicher Talente in Deutschland gestärkt.Karsten Petry, Vorstand Marketing, Vertrieb und Events der Sporthilfe: "Gerade im Nachwuchsleistungssport ist verlässliche Unterstützung entscheidend. Die Partnerschaft mit der Traumhausverlosung ermöglicht es uns, Olympische und Paralympische Nachwuchshoffnungen frühzeitig zu fördern und sie gezielt auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Karriere zu begleiten. Solche Kooperationen sind ein zentraler Baustein, um nachhaltige Förderstrukturen zu sichern und jungen Talenten langfristige Perspektiven zu eröffnen."Auch auf Seiten der Traumhausverlosung steht der gesellschaftliche Mehrwert der Partnerschaft im Fokus. Luisa Haxel, Geschäftsführerin der Traumhausverlosung, betont: "Mit dem Traumhaus auf Föhr erfüllen wir nicht nur Wohnträume an einem ganz besonderen Ort, sondern verbinden diese Verlosung auch mit einem gesellschaftlichen Mehrwert. Umso mehr freuen wir uns, mit der Sporthilfe einen starken und glaubwürdigen Haupt-Charity-Partner an unserer Seite zu haben, der sich seit Jahrzehnten für die Förderung von Spitzensportlerinnen und -sportlern in Deutschland einsetzt."Weitere Informationen:Fotos vom Traumhaus auf Föhr finden Sie zur freien Verwendung hier. (https://drive.google.com/drive/folders/1Kcg5wRsxMbGmTGEVDO62Y-ZFT2kPWKz7)Alle weiteren Informationen zur Traumhausverlosung und Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.traumhausverlosung.deWeitere Informationen zur Stiftung Deutsche Sporthilfe und ihren Förderprogrammen: www.sporthilfe.de_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler sowie die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.dewww.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6204778