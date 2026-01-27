Der Zusammenschluss zweier italienischer Cybersecurity-Marktführer mit starker internationaler Präsenz schafft einen einzigartigen europäischen Anbieter mit einem integrierten Portfolio aus E-Mail-Sicherheit und Security Awareness Training zur ganzheitlichen Reduzierung menschlicher Cyberrisiken.

Cyber Guru und Libraesva gaben heute einen strategischen Zusammenschluss bekannt, durch den zwei hochkomplementäre italienische Cybersecurity-Unternehmen zu einem neuen europäischen Marktführer im Bereich menschenzentrierter Cyberabwehr zusammengeführt werden. Die kombinierte Gruppe bietet Organisationen einen integrierten Ansatz zum Schutz vor E-Mail-basierten Bedrohungen, Social Engineering und gezielten Angriffen auf Menschen durch die Verbindung fortschrittlicher Technologien mit verhaltensorientierter Resilienz.

Cyberbedrohungen entwickeln sich rasant weiter: Angreifer fokussieren sich zunehmend weniger auf technische Infrastrukturen und verstärkt auf das schwächste Glied der Sicherheitskette den Menschen. Phishing, Business Email Compromise (BEC), Smishing, QR-Code-basierte Angriffe, Social Engineering sowie zahlreiche weitere auf den Menschen abzielende Angriffsmethoden zählen weiterhin zu den wichtigsten Einfallsvektoren und gewinnen durch den breiten Einsatz von KI-Tools zunehmend an Komplexität. Durch die Integration der fortschrittlichen, datenschutzorientierten E-Mail-Sicherheitslösungen von Libraesva mit der KI-gestützten Trainings-, Awareness- und Echtzeitschutzplattform von Cyber Guru bietet die kombinierte Gruppe eine vollständige End-to-End-Lösung, die Prävention, Erkennung und Reduzierung menschlicher Risiken vereint.

Die Transaktion verbindet die fortschrittlichen E-Mail-Security-Fähigkeiten von Libraesva mit der Expertise von Cyber Guru im Bereich menschenzentrierter Security Awareness und Risikomanagement und adressiert damit eine der kritischsten Herausforderungen für Unternehmen: den Schutz von Mitarbeitenden, Postfächern und digitaler Kommunikation vor zunehmend ausgefeilten Angriffen, die darauf ausgelegt sind, klassische Sicherheitslösungen zu umgehen.

Die kombinierte Organisation wird mehr als 3.500 Kunden weltweit betreuen und über ein Partnernetzwerk von über 500 Resellern und Managed Service Providern agieren. Kunden profitieren von einem verbesserten Schutz über die gesamte menschliche Angriffsfläche hinweg, messbaren Sicherheitsresultaten sowie einer vereinfachten Anbieterlandschaft. Partner erhalten Zugang zu einem erweiterten, differenzierten europäischen Cybersecurity-Portfolio, das auf moderne Anforderungen in den Bereichen Compliance, Datensouveränität und Sicherheit ausgelegt ist und sich mit eigenen Mehrwertdiensten kombinieren lässt.

"Diese strategische Zusammenführung ist ein bedeutender Schritt beim Aufbau einer starken und glaubwürdigen europäischen Cybersecurity-Gruppe", sagt Paolo Frizzi, CEO von Libraesva. "Durch die Kombination unserer E-Mail-Security-Expertise mit den Human-Risk-Fähigkeiten von Cyber Guru schaffen wir eine vollständig integrierte Plattform, die Organisationen dort schützt, wo Angriffe am häufigsten beginnen: im Posteingang und beim Menschen."

"Diese Kombination adressiert ein reales und dringendes Problem, mit dem unsere Kunden täglich konfrontiert sind", ergänzt Gianni Baroni, CEO von Cyber Guru. "Durch die Verbindung menschenzentrierter Security Awareness mit fortschrittlicher E-Mail-Sicherheit ermöglichen wir es Organisationen, sich gegen Angriffe zu verteidigen, die Menschen und nicht nur Technologie ins Visier nehmen und bauen gleichzeitig einen führenden italienischen und europäischen Cybersecurity-Anbieter auf."

Die Aufnahme von Libraesva in den Gartner Magic Quadrant 2025 für E-Mail-Sicherheitunterstreicht die Stärke, Reife und internationale Relevanz der Technologie des Unternehmens. In Kombination mit den adaptiven, KI-gestützten Awareness- und Trainingslösungen von Cyber Guru ist die Gruppe hervorragend positioniert, um Organisationen in Europa und weltweit in einem zunehmend komplexen und regulierten Bedrohungsumfeld zu unterstützen.

Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Monaten erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen sowie behördlicher Genehmigungen.

Über Cyber Guru

Cyber Guru ist eine führende Plattform für Cybersecurity Awareness Training, die Organisationen dabei unterstützt, menschliche Risiken durch nachhaltige Verhaltensänderungen zu reduzieren. Mithilfe KI-gestützter, adaptiver Lernpfade und verhaltenswissenschaftlicher Ansätze verbessert Cyber Guru die Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen bei minimaler operativer Belastung.

Weitere Informationen unter www.cyberguru.io sowie auf LinkedIn.

Über Libraesva

Libraesva ist ein führender Anbieter von E-Mail-Sicherheitslösungen mit Fokus auf die Bedrohungserkennung direkt im Posteingang. Die datenschutzorientierten Lösungen nutzen moderne Erkennungstechnologien und lokale Sprachmodelle und bieten Organisationen hohen Schutz, regulatorische Konformität sowie vollständige Kontrolle über ihre Daten.

Weitere Informationen unter www.libraesva.com sowie auf LinkedIn.

